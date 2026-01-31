Рекордните 28 879 кг опасни отпадъци са предали софиянци през 2025 г.

Рекордно количество от 28 879 килограма опасни отпадъци са предали жители на София през 2025 г., съобщиха от Столичната община. Това е над десет тона повече в сравнение с рекордната 2024 г. (18 562 кг.) и близо три пъти повече от средногодишното количество за периода 2019–2023 г. (10 403 кг.), допълват от Общината.

Най-голям е обемът на предадените бои, лакове, латекс, грундове - над 10 тона, следвани от лекарства с изтекъл срок на годност - над 9,5 тона. Перилни и почистващи препарати също са сред най-предаваните. Трите вида заедно формират над 85% от общото количество от предадените опасни отпадъци за годината.

Резултати се дължат на засилени информационни кампании и все по-отговорното отношение на хората. През 2025 г. Столичната община реализира седем издания на поп-ъп площадките „МаГаТа Фест“ в различни райони на София. На събитията гражданите имаха възможност да предадат на едно място едрогабаритни, опасни, електронни отпадъци, батерии, текстил и други материали, които изискват специален режим на събиране. Общината отчита близо 38 тона събрани отпадъци чрез инициативата, посочиха от Общината.

Вече се изпълнява и графикът за събиране на опасни отпадъци за 2026 г. като от първите четири акции, проведени на 21 и 27 януари в районите „Искър", „Оборище", „Възраждане" и „Панчарево", са събрани 1 258,62 кг. опасни отпадъци. Най-много отново са бои, лакове, латекс и грундове - 462,26 кг, традиционно следвани от лекарства с изтекъл срок на годност - 435,04 кг. Следващата седмица, на 4 февруари, мобилният пункт ще бъде в районите „Слатина" – от 09:00 до 12:00 ч. и „Подуяне" – от 13:00 до 15:00 ч. пред сградата на районната администрация.

На 15 януари Столична община и веригата аптеки SOpharmacy започнаха пилотен проект за изхвърляне на лекарства с изтекъл срок на годност в специализирани контейнери.