Кои държави в Европа изнасят най-много пластмасови отпадъци

Износът на пластмасови отпадъци от Европа достигна нови върхове през 2025 г., като Германия и Обединеното кралство са водещи в износа. Кои страни ги приемат? Германия беше най-големият износител на пластмасови отпадъци в света през 2025 г., изпращайки 810 000 тона в чужбина, според ново проучване, цитирано от Euronews.

След нея се нарежда Обединеното кралство, което е изнесло 675 000 тона в чужбина, се посочва в доклада, изготвен от журналисти от Watershed Investigations и екологичната НПО Basel Action Network (BAN) за The Guardian.

Това е най-високото ниво за страната за последните осем години, като количеството е достатъчно, за да запълни около 127 000 контейнера за превоз.

Междувременно на ниво ЕС блокът е изнесъл 1,5 милиарда кг годишно през 2025 г., като 50% от тях са отишли в страни извън ОИСР.Голяма част от отпадъците са били изпратени в Турция, която в момента е най-големият получател на пластмасови отпадъци от ЕС, следвана от Малайзия, Индонезия и Виетнам.

Износът на пластмасови отпадъци за Турция и страни извън ОИСР е нараснал драстично

през последните години, като тенденцията е започнала в края на 2023 г.

Според BAN това най-вероятно се дължи на високите енергийни разходи, които са довели до спиране на дейностите по рециклиране на пластмаса в ЕС.

Износът на пластмасови отпадъци от ЕС към държави извън ОИСР се е увеличил до 45 милиона кг на месец през декември 2025 г. от средно 39,6 милиона кг на месец през 2021 г.

Кои страни искат да приемат чуждестранни пластмасови отпадъци?

През ноември 2026 г., съгласно Регламента за превоза на отпадъци, на страните от ЕС ще бъде забранено да изнасят пластмасови отпадъци към страни извън ОИСР, освен ако тези страни не желаят да ги внасят и могат да докажат, че могат да ги обработват по устойчив начин.

Предстоящата забрана се прибавя към другите усилия на ЕС за насърчаване на кръговата икономика и засилване на мерките за рециклиране на пластмаса в Европа.

Страните имаха срок до февруари 2025 г. да подадат заявление за включване в списъка на ЕС за внос на неопасни отпадъци, според Европейската комисия, която посочва, че 32 територии са го направили, включително две, които не спазиха крайния срок. Според Европейската агенция за околната среда само около 9 % от някога произведените пластмаси са били рециклирани, а 12 % са били изгорени. При неправилна обработка тези отпадъци могат да причинят сериозни вреди както на околната среда, така и на човешкото здраве.