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САЩ атакуваха около 90 цели в Иран

Централното командване отчете успешна въздушна операция

09.07.2026 | 07:20 ч. 9
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Американските въоръжени сили са приключили поредната вълна от въздушни удари по Иран, при която са били поразени около 90 цели, съобщава Associated Press.

Информацията беше потвърдена от Централното командване на САЩ, което разпространи черно-бели кадри от атаките. На тях се виждат удари по писта на летище и по ракетни установки.

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"Американските сили остават бдителни, смъртоносни и в готовност да предприемат операции по заповед на върховния главнокомандващ", се посочва в съобщението.

В САЩ върховен главнокомандващ на въоръжените сили е президентът, пише БТА.

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