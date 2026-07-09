САЩ атакуваха около 90 цели в Иран

Американските въоръжени сили са приключили поредната вълна от въздушни удари по Иран, при която са били поразени около 90 цели, съобщава Associated Press.

Информацията беше потвърдена от Централното командване на САЩ, което разпространи черно-бели кадри от атаките. На тях се виждат удари по писта на летище и по ракетни установки.

"Американските сили остават бдителни, смъртоносни и в готовност да предприемат операции по заповед на върховния главнокомандващ", се посочва в съобщението.

В САЩ върховен главнокомандващ на въоръжените сили е президентът, пише БТА.