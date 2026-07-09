Връщат Русия в световния волейбол

Русия се завръща в световния волейбол, след като отпадат санкциите (все още не е решено дали може да се използват националните символи), наложени заради военната инвазия в Украйна, предаде БНТ.

Ето какво постанови днес световната централа: "В съответствие с предходното решение на Административния съвет на Световната волейболна федерация (FIVB) да следва препоръките на Изпълнителния комитет на МОК, както и след последното решение на МОК, според което досегашните препоръчителни условия за участие на руски състезатели и отбори вече не са приложими, руските състезатели и технически лица във всички волейболни дисциплини ще могат отново да участват в състезания под егидата на FIVB, световни първенства и официални международни турнири.

Това решение е в съответствие с ангажимента на FIVB да защитава

основното право на спортистите да участват в спорта независимо от тяхната националност.

Националните отбори на Русия ще бъдат възстановени и в световната ранглиста, като ще получат същия брой точки, с които са разполагали към момента на "замразяването" им по решение на Административния съвет на FIVB.

Относно използването на

руското знаме, химн, национални цветове и други национални символи,

FIVB и Европейската конфедерация по волейбол ще вземат решение на по-късен етап, след консултации със съответните международни спортни организации, така че да бъде гарантирано пълноценното участие на състезателите.

В съответствие с препоръките на МОК ще бъде разработена и приложена специализирана и цялостна антидопингова програма за тестване, която ще се осъществява чрез Международната агенция за тестване (ITA).

FIVB остава дълбоко обезпокоена от продължаващата война в Украйна и категорично осъжда всички форми на насилие. Международната федерация изразява надежда за възможно най-скорошно мирно разрешаване на конфликта и потвърждава своя ангажимент да продължи да подкрепя украинската волейболна общност чрез програмата Volleyball Empowerment."