Започва процедура за смяната на британския премиер

Във Великобритания днес се открива процедура за номинации в надпреварата за лидерство на управляващата Лейбъристка партия и респективно премиер на страната, след като Киър Стармър по-рано обяви, че подава оставка. Има обаче голяма вероятност да няма други кандидати освен Анди Бърнам и той да стане премиер след една седмица без надпревара.

Скай нюз съобщи, че и последната заплаха за Анди Бърнам по пътя към лидерството е отпаднала след като бившият заместник-министър на отбраната Ал Карнс, смятан за потенциален кандидат, е заявил пред медията, че няма да участва в надпреварата. Карнс дори е заявил, че ще подкрепи бившия кмет на Манчестър, а сега депутат от Мейкърфийлд, предава БНР.

Номинациите в надпреварата за лидерство на лейбъристите официалнозапочват днес, а потенциалните кандидати имат време до следващата сряда до 18:00 часа, за да съберат необходимите 81 подписа от колегите си депутати. Ако не се появят други претенденти и Бърнам е единственият кандидат, той ще стане лидер на лейбъристите на 17 юли, преди да поеме премиерския пост на 20 юли.

одалият по-рано оставка Ал Карнс, заради несъгласия с Киър Стармър по въпросите на отбраната, не изключваше вероятността да се бори за постовете, след като други основни претенденти като бившия министър на здравепозването Уес Стрийтинг и бившият вицепремиер Анджела Рейнър, решиха да застанат зад Анди Бърнам.

Политическите наблюдатели коментираха, че Ал Карнс е изчакал да научи подробности за икономическия план на Анди Бърнам и очевидно няма възражения.