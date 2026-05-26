Испания потвърди за болен от хантавирус пътник от круизния кораб „Хондиус“

Един от испанците, поставени под карантина в Мадрид след като пътуваха с круизния кораб „Хондиус“, е дал положителен тест за хантавирус, съобщи в испанското министерство на здравеопазването, предадоха световните агенции.

„Пациентът е преместен изолационен сектор на болницата „Гомес Уля“, уточни министерството в съобщение.

На 18 май нидерландският круизен кораб „Хондиус“, на борда на който бяха регистрирани случаи на зараза с хантавирус, пристигна в пристанището в Ротердам. Там той премина през процедури по дезинфекция, а екипажът на борда му ще бъде поставен в карантина, предаде БНР.

На борда на кораба имаше общо 25 души екипажа и двама медицински служители. При навлизането в пристанището корабът беше придружен от влекач и нидерландски полицейски катер.

Според здравната институция състоянието на пациента е стабилно, той е в съзнание и оказва съдействие на здравните власти.

По време на круизното плаване на кораба трима пътници, които бяха на борда му починаха, включително нидерландска семейна двойка, за която здравните власти смятат, че се е заразила с вируса по време на посещение в Южна Америка и после го е предала на други пътници. Става дума за щам на вируса, който се предава между хора.

Засегнатите от огнището на борда бяха най-малко 11.