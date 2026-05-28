Мъж намушка с нож трима души в Швейцария

Нападателят - 31-годишен швейцарец, е задържан

28.05.2026 | 13:40 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Мъж намушка с нож трима души днес на жп гарата в швейцарския град Винтертур, преди да бъде арестуван, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Тримата пострадали - швейцарски граждани на 28, 43 и 52 години - са откарани в болница. Няма информация за тежестта на нараняванията им.

Атаката е била извършена малко след 8:30 ч. (9:30 ч. българско време), посочва в изявление регионалната полиция в Цюрих. Мотивът на заподозрения нападател - 31-годишен швейцарец - се разследва.

Винтертур, град с население от около 123 000 души, се намира в Североизточна Швейцария, близо до най-големия град в страната - Цюрих.
(БТА)

