Биволът Доналд Тръмп отърва ножа, изпратен е в зоопарка в Бангладеш

Биволът в Бангладеш, който носи името "Доналд Тръмп“ заради развяващата се руса коса, е пощаден от жертвоприношение и вместо това ще бъде отгледан в националната зоологическа градина, съобщават световните медии.

Бангладеш с мюсюлманско мнозинство, южноазиатска държава от 170 милиона души, празнува Курбан Байрам, "празника на жертвоприношението“, днес, на 28 май.

700-килограмовият бик, рядък албинос бивол с развяваща се каска от светла козина, наподобяваща характерния външен вид на американския президент, трябваше да бъде заклан за празника.

Часове преди да се изправи пред ножа, правителството се намеси, за да спаси животното, което се превърна в онлайн сензация.

Уредникът на Националната зоологическа градина, Атикур Рахман, увери, че животното ще бъде добре обгрижвано. "Определихме навес за албиносовия бивол и му назначихме болногледач, ще бъде под карантина две седмици“, каза Рахман пред AFP.

Тълпи в Бангладеш се стичаха, за да се снимат с новата звезда.