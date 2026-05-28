IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Биволът Доналд Тръмп отърва ножа, изпратен е в зоопарка в Бангладеш

Животното стана сензация в интернет

28.05.2026 | 14:19 ч. 3
Reuters

Reuters

Биволът в Бангладеш, който носи името "Доналд Тръмп“ заради развяващата се руса коса, е пощаден от жертвоприношение и вместо това ще бъде отгледан в националната зоологическа градина, съобщават световните медии.

Бангладеш с мюсюлманско мнозинство, южноазиатска държава от 170 милиона души, празнува Курбан Байрам, "празника на жертвоприношението“, днес, на 28 май.

700-килограмовият бик, рядък албинос бивол с развяваща се каска от светла козина, наподобяваща характерния външен вид на американския президент, трябваше да бъде заклан за празника.

Часове преди да се изправи пред ножа, правителството се намеси, за да спаси животното, което се превърна в онлайн сензация.

Уредникът на Националната зоологическа градина, Атикур Рахман, увери, че животното ще бъде добре обгрижвано. "Определихме навес за албиносовия бивол и му назначихме болногледач, ще бъде под карантина две седмици“, каза Рахман пред AFP.

Тълпи в Бангладеш се стичаха, за да се снимат с новата звезда.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Бангладеш бивол албинос Доналд Тръмп жертвоприношението Курбан Байрам
Новини
Виж всички новини
Извън релси
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem