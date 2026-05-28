Терзиев за небостъргача: Ще има устройствена мисъл за “Младост”

След решението на СОС да допусне до строеж многоетажна сграда в района на “Младост” и бул. “Александър Малинов”, кметът на София Васил Терзиев каза, че СО работи по цялостен подход за развитието на района, а не по решение “на парче”.

“Проблемът го има. Но решението, което се обещава, е невъзможно”, по повод дебата.

Терзиев подчерта, че развитието на града не може се решава с лозунги и неизпълними обещания, а изисква дългосрочна градоустройствена визия и реалистични решения.

“Най-лесното нещо в политиката е да обещаваш невъзможни неща, когато знаеш, че няма да ти се наложи да ги изпълняваш. Лесно е да кажеш “тук ще има градинка“, “тук нищо няма да се строи“. Трудното е след това - да носиш юридическата, финансовата и управленската отговорност за тези думи“, каза Терзиев и беше категоричен, че честният разговор с гражданите е, че София ще продължи да се развива, а ролята на общината е този растеж да бъде управляван разумно.

“Няма как да се спре строителството в този град. Но можем да спрем откровени безобразия и да наложим по-добри правила - повече озеленяване, по-добра инфраструктура, по-добра свързаност и по-високо качество на градската среда“, добави още Терзиев.

По думите му София плаща цената за години хаотични решения, безобразни заменки, липса на инфраструктура и обещания, които звучат добре, но не издържат нито в закона, нито в съда, нито в реалността.

“С архитект Любо Георгиев работим по това да има цялостна устройствена мисъл за района. Защото проблемите не се решават обект по обект, а с дългосрочна визия за транспорт, инфраструктура, зелени площи и качеството на живот“, добави Терзиев.