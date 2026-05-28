Путин: Критиците на Русия не се справят добре

Тези обединения се изграждат с отчитане на националните интереси

28.05.2026 | 12:14 ч. 10
Критиците на Русия се опитват да възпрепятстват икономическия ѝ растеж, но „не всичко върви добре за тях“, отбеляза руският президент Владимир Путин по време на закрита среща между Русия и Казахстан, предава ТАСС.

Путин отбеляза, че Русия продължава да заема четвърто място в света по паритет на покупателната способност. Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев отбеляза, че Русия е на първо място в Европа по този показател.

"Ами, да, въпреки опитите за борба с това от страна на някои от нашите недоброжелатели. Но тъй като самите те не се справят добре, ние запазваме това четвърто място в света – след Китай, Съединените щати и Индия", отговори Путин.

Руският лидер заяви още, че Русия се застъпва за възможно най-тясното сътрудничество за всестранно осигуряване както на регионална, така и на глобална стабилност.

"Подчертавам: ние се застъпваме за възможно най-тясното сътрудничество за всестранно осигуряване както на регионална, така и на глобална стабилност и за отстояване на принципа на равна и неделима сигурност. И Русия участва активно в него, включително в рамките на интеграционни обединения, действащи на основата на равенство и зачитане на държавния суверенитет. Тези обединения се изграждат с отчитане на националните интереси, историческата, културната и цивилизационната идентичност на различните страни и народи", заяви Путин.

