Ракетата "Ню Глен" на "Блу Ориджин" експлодира на стартовата площадка

Американската космическа компания е провеждала изпитания

29.05.2026 | 07:56 ч. 6
Снимка БГНЕС

Ракетата "Ню Глен" на американската космическа компания "Блу Ориджин" експлодира, докато се намираше на стартовата площадка за изпитание на системата за запалване в Кейп Канаверал, в щата Флорида, съобщиха снощи американските медии, цитирани от Франс прес.

„Констатирахме аномалия по време на изпитанието на системата за запалване“, обяви компанията на милиардера Джеф Безос в кратко съобщение, публикувано в Екс, като добави, че „целият персонал е локализиран“, предаде БТА.

На видео кадри от изпитанието се вижда дим, излизащ от долната част на ракетата, преди последвалата експлозия да я унищожи напълно.

През април компанията "Блу Ориджин" вече претърпя един неуспех, когато техническа неизправност попречи на голямата ракета "Ню Глен" да изведе комуникационен спътник в орбита. Космическата компания започна разследване.

ракета ню глен блу ориджин експлодира
