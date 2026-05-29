Дъщерята на Брус Уилис с тежки обвинения срещу бившия си

Румър Уилис обвини бившия си Дерек Ричард Томас в емоционално насилие на фона на съдебна битка за попечителството над 3-годишната им дъщеря Луета.

Според съдебни документи, получени и цитирани от People, 37-годишната актриса води борба за попечителството над малката си дъщеря от миналия юли, когато 30-годишният Томас за първи път е подал искане за съдебна заповед за попечителство и режим на лични отношения.

В декларация, с която оспорва искането на Томас за заповед за попечителство, Уилис твърди, че той е проявявал "постоянен модел на безумно емоционално насилие", започнал още преди раздялата им през 2024 година. Тя добавя, че предполагаемото насилие "често се е случвало пред малолетното дете или докато са били затворени в колата с него".

"Ходех на пръсти около него"

Уилис, която е поискала основното физическо попечителство над Луета, твърди в документите, че Томас е упражнявал "продължаващ принудителен контрол чрез дълги, циклични словесни атаки, които той не може или не желае да спре".

Тя твърди още, че Томас е отправял подобни атаки "повече от шест последователни часа, като това се е превърнало в ежедневие". Уилис допълва, че "непостоянното и странно" поведение на Томас се е изострило след раждането на дъщеря им през април 2023 година.

"Постоянно се опитвах да запазя мира и ходех на пръсти около него. Искаше да ме изолира от приятелите и семейството ми. Постоянно ме наричаше лъжкиня, без да има причина за това. Непрекъснато ми казваше, че съм лоша половинка", твърди тя в документите.

Румър Уилис, която е дъщеря на Брус Уилис и Деми Мур, твърди в декларацията си, че Томас е проявявал "параноично поведение" и е казвал, че тя и майка й "кроят планове" да му отнемат Луета.

"Дълго време ми беше трудно да му се противопоставя, защото се опитвах да избегна емоционалните му тиради и насилието, дори дълго след като той се изнесе", твърди Уилис.

Тя заявява още в документите, че "поведението на Томас е оставило Луета травмирана и че детето плаче много". Именно затова Уилис не иска той да прекарва време с Луета без оценка за попечителство над дете по раздел 730 от Кодекса за доказателствата.

Уилис посочва също в декларацията, че е притеснена от присъствието на настоящата годеница на Томас, Лизи Лох, по време на неговия режим с детето заради предполагаемата му "история на конфликти във връзки, включително пред детето".

Дерек Ричард Томас отрича обвиненията

Томас отговори на Уилис в декларация в подкрепа на искането си за заповед за попечителство, като заяви, че тя е направила това искане "само защото е разярена от явната привързаност на дъщеря им към Лох". Той отрече и обвиненията на Уилис в насилие, но призна, че връзката им е била "нездравословна".

"Не съм извършвал никакви актове на домашно насилие под каквато и да е форма, включително какъвто и да е активен принудителен контрол. Връзката ни беше нездравословна и с основание приключи, но тя не беше изцяло белязана от каквото и да е насилие, физически или емоционални атаки или сплашване от моя страна. Решението да прекратим връзката между мен и Румър беше взаимно решение, взето в наш общ интерес", твърди той.

Той оспорва и искането на Уилис да бъде подложен на съдебно разпоредени тестове за наркотици заради предполагаемата му "хронична ежедневна употреба на марихуана и доказателства за поведение, характерно за човек, който е под въздействието на наркотици за продължителни периоди от време".

Томас заявява в документите, че не е "настоящ потребител на марихуана", макар да признава, че в миналото е употребявал веществото "както е законово разрешено". Той обаче твърди, че никога не е употребявал марихуана до степен, в която да е бил "неспособен напълно и правилно да изпълнявам задълженията и отговорностите си като баща на Луета".

В своята декларация Уилис твърди, че веднъж Томас е бил "толкова надрусан, че не е можел дори да гледа Луета за тези няколко минути, без тя да се претърколи от дивана".

Тя твърди още, че през ноември 2023 г., Луета е паднала от леглото веднъж, докато той я гледал и че след това "е завъртял ситуацията около себе си - за това, че съм била ядосана, че я е оставил да падне от леглото, вместо просто да утеши бебето и да й помогне да се почувства по-добре".

Уилис твърди също, че е поискала на Томас да не бъде разрешено да се къпе с Луета, като заявява, че е "крайно неподходящо той да се къпе с нея гол на нейната възраст".

В своите документи Томас твърди, че дъщеря му "никога не е била лишавана от нищо под моите грижи, никога не е била наранявана по никакъв начин, не е преживявала травма или емоционално или физическо насилие от какъвто и да е вид, нито е била пренебрегвана в който и да е момент, докато е била под моите грижи. Румър не посочва дори един-единствен достоверен случай на каквото и да е малтретиране или пренебрегване от моя страна."

Болният Брус Уилис и твърденията на Деми Мур

В други части от документите си Уилис обвинява Томас, че е създавал "силен стрес и хаос", когато тя е посещавала болния си баща Брус Уилис, който е диагностициран с фронтотемпорална деменция.

Тя твърди още, че Томас не й е плащал никаква издръжка и е очаквал "богатото й семейство да се погрижи за всичко". Уилис обаче посочва, че това не е възможно, защото не разчита на родителите си за разходите си и "ще затъне в сериозни дългове заради адвокатските хонорари".

Майката на Уилис, 63-годишната Деми Мур, подкрепя твърденията й срещу Томас в документите, като заявява в декларация, че е станала свидетел на предполагаемото му агресивно поведение, когато дъщеря й е родила Луета у дома.

"Томас не прояви никакво съобразяване с Румър, с бебето, с процеса или с когото и да било друг. Той на практика съсипа това, което трябваше да бъде един от най-щастливите моменти в живота на Румър", твърди Мур в декларацията.

"Възнамеряваме да водим това дело в съда, а не в пресата. Г-н Томас е всеотдаен, любящ и грижовен баща на Луета. Меко казано, изключително жалко е, че госпожа Уилис активно възпрепятства отношенията на г-н Томас с дъщеря му. Госпожа Уилис е направила много неточни и неверни твърдения за естеството на връзката между нея и г-н Томас, за грижите и отношението на г-н Томас към Луета, както и обвинения в злоупотреба с наркотици и домашно насилие. Отричаме всяко едно от тези обвинения срещу г-н Томас и очакваме в близко бъдеще да представим пред съда вярна и точна информация", заяви адвокатът на Томас, Майк Крецмър, в изявление пред People

Уилис потвърди раздялата си с Томас през август 2024 година. Двамата бяха заедно от 2022 г., а през декември същата година потвърдиха, че очакват първото си дете. По-късно двамата посрещнаха дъщеря си Луета Айсли Томас Уилис на 18 април 2023 година.