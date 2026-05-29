Захарова: На западняците им трябва истерията около дрона в Румъния

Тя заплаши с ответни мерки ако наистина бъде затворено консулството в Констанца

29.05.2026 | 16:15 ч. 38
Снимка: БГНЕС

Русия ще реагира бързо на закриването на генералното си консулство в Румъния и обявяването на генералния консул Андрей Косилин за персона нон грата. Това заяви оворителят на руското външно министерство Мария Захарова.

"Ответните мерки във връзка с обявяването на руския генерален консул за персона нон грата и закриването на генералното консулство няма да закъснеят", заяви дипломатът.

Според нея "западняците използват шума около дрона в Румъния, за да отклонят вниманието от убийството на деца в Старобилск" от Володимир Зеленски. 

"Западняците се нуждаят от шума около дрона в Румъния, за да отклонят вниманието от убийството на деца от Зеленски в Старобилск, което беше извършено със средства и подкрепа от ЕС, а също и, както вече стана ясно, за да оправдаят затварянето на руското генерално консулство в Констанца", посочи тя.

Инцидентът в Румъния

По-рано румънското Министерство на отбраната съобщи, че дрон се е разбил върху покрива на жилищен блок в град Галац. Букурещ обвини Русия за инцидента. Министерството на външните работи на страната заяви, че е извикало руския посланик, за да го информира за мерките, които ще предприеме на дипломатическо ниво.

По-късно румънският президент Никушор Дан, след заседание на Висшия съвет по отбрана на страната, където бяха обсъдени последиците от катастрофата с дрона, обяви, че страната е решила да затвори руското генерално консулство в Констанца, а генералният консул е обявен за персона нон грата.

Мария Захарова Русия Румъния консул
