НАТО осъди "безразсъдството" на Русия след като дрон се заби в сграда в Румъния

Марк Рюте е във връзка с румънските власти

29.05.2026 | 09:00 ч.
Снимка: БГНЕС

Говорителката на НАТО Алисън Харт заяви в петък сутринта, след като руски дрон се разби в жилищен блок в центъра на Галац, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е във връзка с румънските власти. Същевременно НАТО осъди "безразсъдството“ на Русия.

"Тази сутрин жилищна сграда в Румъния беше ударена от дрон в контекста на руската атака срещу украинска инфраструктура близо до границата. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е във връзка с румънските власти. Осъждаме безразсъдството на Русия и НАТО ще продължи да укрепва защитата си срещу всички заплахи, включително дронове", заяви представителят на НАТО в съобщение, публикувано в X.

Реакцията идва, след като дрон се разби в петък вечерта над жилищен блок в Галац, което доведе до експлозия и пожар в апартамент, разположен на 10-ия етаж на сградата.

Издадено е съобщение RO-Alert за Браила, Тулча и Галац.

Два самолета F-16 бяха излетяли от базата Фетещи, подкрепени от хеликоптер IAR 330 SOCAT на румънските военновъздушни сили.

"Пилотите на самолета са имали разрешение да атакуват цели през целия период на тревога", посочва Министерството на националната отбрана.

Мнистерството на отбраната съобщава, че от началото на войната в Украйна фрагменти от дронове са идентифицирани на румънска територия в 47 ситуации, 12 само през тази година.

