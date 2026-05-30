Не на шега: В САЩ се готвят да пуснат 250-доларова банкнота с образа на Тръмп

Министерството на финансите на САЩ е в готовност да отпечата 250-доларови банкноти с образа на президента Доналд Тръмп по повод на 250-ата годишнина от независимостта на САЩ, която ще бъде отбелязана на 4 юли. Министърът на финансите Скот Бесънт заяви обаче, че в тази връзка се очаква Камарата на представителите и Сенатът да гласуват и одобрят внесен отдавна проектозакон, предаде кореспондентът на БНР.

Според сега действащото законодателство образът на жив човек не може да бъде върху банкноти. За да бъде поставено изображение на Тръмп върху доларова банкнота, трябва да бъде направена промяна.

Проектозаконът в тази връзка е внесен в Комисията по финансови услуги на Камарата на представителите още миналата година, но все още не е гласуван от Камарата и Сената.

Ако той бъде одобрен и банкнотите отпечатани, това ще бъде още един от начините президентът Тръмп да бъде увековечен. През март Министерството на финансите заяви, че по повод на 250-ата годишнина от независимостта на страната върху доларовите банкноти ще стои и неговият подпис – нещо, което също така се случва за първи път.

Федерална комисия е одобрила и 24-каратови възпоменателни златни монети с образа на президента също в чест на 250-годишнината, но и дизайнът на монетите също така все още няма официално одобрение от Министерството на финансите.