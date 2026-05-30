Медии в Гърция: Атина продава евтина енергия на България

Гърция продава евтина енергия на България, съобщават гръцките медии.

Гърция произвежда голям обем евтина енергия от слънцето и вятъра, съобщават експерти. В същото време в страната няма достатъчно инсталации за съхраняване на тази енергия. Поради тази причина продава на България на много ниски цени енергия, произведена от възобновяеми източници, предаде кореспондентът на БНР.

България има инсталирана система за съхранение и получава почти на нулеви цени енергия през обедните часове. Тази енергия се подава на потребителите след залез слънце, когато цените се покачват.

Следователно евтината енергия от гръцките възобновяеми източници реално субсидира разходите за електроенергия на съседните страни, сред които е и България.

Според оценката на специалисти Гърция силно изостава в инфраструктурата за съхранение на енергията от възобновяеми източници. Резултатът е, че евтината електроенергия, произведена в Гърция, не достига до гръцките потребители.

Гръцкото министерство на енергетика съобщи, че се работи усилено по изграждане на системи за съхранение на евтината енергия.