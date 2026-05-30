Тенденциите, които превземат пролет-лято 2026

Пролетта е в своя разгар. А остава по-малко от месец до официалното посрещане на летния сезон. И както обикновено - за топлото, слънчево време, идват и нови тенденции в модния свят. Кои тоалети са абсолютен хит за пролет/лято 2026? Вижте отговорите на "Pop Sugar".

Помпони

Училищният, спортен и мажоретен дух на завладява през топлите месеци. Сега има един тренд, вдъхновен именно от облеклата и аксесоарите на мажоретките. Те редовно танцуват с плюшени топки, наричани още пом-помс или помпони. Сега е модерно да има именно такива пухкави, меки, плюшени кръгли елементи или топчета по дрехите ни. Може да са в края на ръкавите, в долната част на панталоните, като част от яке или рокля, или дори просто да ги държите - както правят мажоретките.

Колани

На тема аксесоари сме. Не забравяйте, че през пролетта и лятото уж дребните детайли са много важни и изцяло променят визията. Сега можем спокойно редовно да носим колани. Слагайте ги на дънки, на джинси, на къси панталонки, на офис панталони, но и върху ризи, туники, рокли. Големите кожени колани върху ризи и туники са голям хит. Тънките метални верижки също са модерни. Коланите просто издигат визията на друго ниво.

Райета

Едва ли сте изненадани. Всякакви принтове са хит още от 2025 г., а през 2026 г. специално раираните дрехи и аксесоари продължават да бъдат много модерни. Райетата стоят доста свежо за топлите сезони - пролет и лято. Носете тънки раирани якета, спортни блузи с дълъг ръкав в пастелни райета, раирани летни рокли, раирани къси панталонки, раирани топове и потничета и т.н. Това е класически принт, но ви прави изискани.

