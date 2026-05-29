Кекс с череши за задушница

Пухкав и сочен кекс

29.05.2026 | 10:14 ч. 4
Снимка: iStock

На 30 май е Черешова задушница и е прието да се раздават храни, които са лесни за приготвяне, достатъчно празнични и удобни за споделяне с близки и съседи. Този пухкав и лесен кекс с цели череши е точно такъв – бърз, непретенциозен, много ароматен и прекрасно съчетава символиката на деня с вкуса на сезона.

Продукти:

  • 1 и 1/2 ч.ч. брашно
  • 1/2 ч.ч. захар (може и кафява или кокосова)
  • 1 бакпулвер 
  • 1/4 ч.л. сода бикарбонат
  • щипка сол
  • 1 ванилия
  • 1/2 ч.ч. олио
  • 3/4 ч.ч. прясно изцеден портокалов сок (или ябълков сок, около 150 мл) – той придава естествена сладост и сочност
  • 1 с.л. ябълков оцет или лимонов сок (активира содата)
  • 250-300 г пресни череши (почистени от костилките, отцедени)
  • 1 с.л. брашно за овалване на черешите
  • *Пудра захар за поръсване (по желание)

Начин на приготвяне: 

  • Включете фурната да се загрява на 180 градуса.
  • Намаслете леко форма за кекс с олио и я поръсете с тънък слой брашно или използвайте хартия за печене.
  • В голяма купа пресейте брашното заедно с бакпулвера, содата бикарбонат и солта.
  • Добавете захарта и ванилията. Разбъркайте добре с лъжица.
  • В друг съд смесете олиото, портокаловия сок и оцета (или лимоновия сок).
  • Разбъркайте енергично с вилица за няколко секунди – сместа леко ще шупне.
  • Изсипете течните съставки при сухите.
  • С помощта на шпатула или дървена лъжица разбъркайте съвсем кратко, само докато брашното поеме течността и няма видими сухи участъци. Не прекалявайте с бъркането, за да не стане кексът жилав.
  • Оваляйте почистените и добре отцедени череши в 1 с.л. брашно.
  • Прибавете ги към тестото и разбъркайте с няколко леки движения, за да се разпределят равномерно.
  • Изсипете тестото в подготвената форма. Загладете го леко и печете в загрятата фурна за около 35-45 минути (пробата с клечка е задължителна – трябва да излезе суха, без лепкави трохи).
  • Постното тесто се пече малко по-бързо от масленото, затова го наблюдавайте след 30-ата минута.
  • Оставете кекса във формата за 10 минути, след което внимателно го обърнете върху решетка.
  • Когато е напълно изстинал, поръсете обилно с пудра захар и нарежете.
  • Този кекс е вкусен и топъл, но за раздаване е по-удобно да е напълно охладен, за да се реже чисто.

