Кекс с череши за задушница

На 30 май е Черешова задушница и е прието да се раздават храни, които са лесни за приготвяне, достатъчно празнични и удобни за споделяне с близки и съседи. Този пухкав и лесен кекс с цели череши е точно такъв – бърз, непретенциозен, много ароматен и прекрасно съчетава символиката на деня с вкуса на сезона.
Продукти:
- 1 и 1/2 ч.ч. брашно
- 1/2 ч.ч. захар (може и кафява или кокосова)
- 1 бакпулвер
- 1/4 ч.л. сода бикарбонат
- щипка сол
- 1 ванилия
- 1/2 ч.ч. олио
- 3/4 ч.ч. прясно изцеден портокалов сок (или ябълков сок, около 150 мл) – той придава естествена сладост и сочност
- 1 с.л. ябълков оцет или лимонов сок (активира содата)
- 250-300 г пресни череши (почистени от костилките, отцедени)
- 1 с.л. брашно за овалване на черешите
- *Пудра захар за поръсване (по желание)
Начин на приготвяне:
- Включете фурната да се загрява на 180 градуса.
- Намаслете леко форма за кекс с олио и я поръсете с тънък слой брашно или използвайте хартия за печене.
- В голяма купа пресейте брашното заедно с бакпулвера, содата бикарбонат и солта.
- Добавете захарта и ванилията. Разбъркайте добре с лъжица.
- В друг съд смесете олиото, портокаловия сок и оцета (или лимоновия сок).
- Разбъркайте енергично с вилица за няколко секунди – сместа леко ще шупне.
- Изсипете течните съставки при сухите.
- С помощта на шпатула или дървена лъжица разбъркайте съвсем кратко, само докато брашното поеме течността и няма видими сухи участъци. Не прекалявайте с бъркането, за да не стане кексът жилав.
- Оваляйте почистените и добре отцедени череши в 1 с.л. брашно.
- Прибавете ги към тестото и разбъркайте с няколко леки движения, за да се разпределят равномерно.
- Изсипете тестото в подготвената форма. Загладете го леко и печете в загрятата фурна за около 35-45 минути (пробата с клечка е задължителна – трябва да излезе суха, без лепкави трохи).
- Постното тесто се пече малко по-бързо от масленото, затова го наблюдавайте след 30-ата минута.
- Оставете кекса във формата за 10 минути, след което внимателно го обърнете върху решетка.
- Когато е напълно изстинал, поръсете обилно с пудра захар и нарежете.
- Този кекс е вкусен и топъл, но за раздаване е по-удобно да е напълно охладен, за да се реже чисто.
Още вкусни рецепти опитайте на Az-jenata.bg.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.