Кекс с череши за задушница

На 30 май е Черешова задушница и е прието да се раздават храни, които са лесни за приготвяне, достатъчно празнични и удобни за споделяне с близки и съседи. Този пухкав и лесен кекс с цели череши е точно такъв – бърз, непретенциозен, много ароматен и прекрасно съчетава символиката на деня с вкуса на сезона.

Продукти:

1 и 1/2 ч.ч. брашно

1/2 ч.ч. захар (може и кафява или кокосова)

1 бакпулвер

1/4 ч.л. сода бикарбонат

щипка сол

1 ванилия

1/2 ч.ч. олио

3/4 ч.ч. прясно изцеден портокалов сок (или ябълков сок, около 150 мл) – той придава естествена сладост и сочност

1 с.л. ябълков оцет или лимонов сок (активира содата)

250-300 г пресни череши (почистени от костилките, отцедени)

1 с.л. брашно за овалване на черешите

*Пудра захар за поръсване (по желание)

Начин на приготвяне:

Включете фурната да се загрява на 180 градуса.

Намаслете леко форма за кекс с олио и я поръсете с тънък слой брашно или използвайте хартия за печене.

В голяма купа пресейте брашното заедно с бакпулвера, содата бикарбонат и солта.

Добавете захарта и ванилията. Разбъркайте добре с лъжица.

В друг съд смесете олиото, портокаловия сок и оцета (или лимоновия сок).

Разбъркайте енергично с вилица за няколко секунди – сместа леко ще шупне.

Изсипете течните съставки при сухите.

С помощта на шпатула или дървена лъжица разбъркайте съвсем кратко, само докато брашното поеме течността и няма видими сухи участъци. Не прекалявайте с бъркането, за да не стане кексът жилав.

Оваляйте почистените и добре отцедени череши в 1 с.л. брашно.

Прибавете ги към тестото и разбъркайте с няколко леки движения, за да се разпределят равномерно.

Изсипете тестото в подготвената форма. Загладете го леко и печете в загрятата фурна за около 35-45 минути (пробата с клечка е задължителна – трябва да излезе суха, без лепкави трохи).

Постното тесто се пече малко по-бързо от масленото, затова го наблюдавайте след 30-ата минута.

Оставете кекса във формата за 10 минути, след което внимателно го обърнете върху решетка.

Когато е напълно изстинал, поръсете обилно с пудра захар и нарежете.

Този кекс е вкусен и топъл, но за раздаване е по-удобно да е напълно охладен, за да се реже чисто.

