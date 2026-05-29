Вицепремиер нарече Путин Пал Лайч - това ли е прякорът на двойника му? ВИДЕО

Онлайн отново се завихриха конспиративни теории

29.05.2026 | 21:00 ч.
Снимка: БГНЕС

Кой е Пал Лайч?

Това е въпросът, който наблюдателите на Кремъл си задават, след като висш руски служител се обърна към президента Путин с необичайното име по време на среща в Москва.

"Пал Лайч, благодаря ви много. Подготвил съм презентация", заяви вицепремиерът Дмитрий Патрушев, обръщайки се към руския лидер във видео, публикувано от Кремъл.

Няма такова име на руски език

Някои потребители на социалните медии обаче предположиха, отчасти на шега, че името е съкращение от Павел Николаевич, предполагаемата самоличност на един от предполагаемите двойници на руския лидер.

Кремъл поправи коментара на Патрушев на "Владимир Владимирович" в официалния си препис, използвайки правилната версия на собственото и презимето на Путин.

От години се носят недоказани слухове, че Путин наема двойници, за да гарантира личната си сигурност или да облекчи работното си натоварване. Преди шест години Путин заяви, че в началото на 2000-те е бил разработен план за използване на телесни двойници, но той го е отхвърлил, припомнят от The Times.

През 2022 г. обаче Кирило Буданов, който по това време беше ръководител на украинското военно разузнаване, заяви, че Путин редовно използва двойници. Като доказателство Буданов твърди, че ръстът на Путин и формата на ушите му - или хората, които се представят за него - са се променяли през годините.

"Има поне трима души, които са телесни двойници и периодично се появяват", каза Буданов.

Други украински чиновници и медии също са правили подобни твърдения.

Други твърдят, отново без доказателства, че истинският Путин е мъртъв 

Според тях неговият вътрешен кръг управлява страната чрез използването на двойници. Софтуер за лицево разпознаване, използван през 2024 г. от Meduza, руски опозиционен уебсайт, обаче не успя да открие съществени разлики между снимките на "двойниците" на Путин.

Според софтуерния анализ, вероятността всички те да са изображения на руския лидер е между 99,6% и 99,9%. Някои предполагат, че очевидните малки разлики във външния вид на Путин през годините може да са резултат от предполагаемото му използване на ботокс или пластична хирургия.

Дори "Комерсант", прокремълски вестник, призна че има объркване относно коментарите на Патрушев.

"Изглежда, че никой не може да обясни какво е имал предвид. Може би се е пренапрегнал. Може би е искал да каже нещо за нещо, но се е оплел", пише медията. 

Патрушев, син на Николай Патрушев, виден президентски помощник, не е единствената прокремълска фигура, която е наричала Путин с друго име

През 2023 г. патриарх Кирил, главата на Руската православна църква, се обърна към Путин с "Владимир Василиевич". Причината за гафа беше неясна.

"Дали знаят нещо, което ние не знаем?", попита потребител на социалните мрежи тази седмица.

Кирил, ентусиазиран поддръжник на войната в Украйна, също е бил обект на конспиративни теории относно самоличността си. Интернет потребителите твърдят, без доказателства, че той всъщност е Вячеслав "Малкият японец" Иванков - известен руски криминален бос, починал през 2009 г. - същата година, в която Кирил е обявен за патриарх.

Въпреки че мъжете наистина са забележително сходни по лице, теорията не издържа на анализ, до голяма степен защото външният вид на Кирил не се е променил значително през годините. Теорията обаче остава популярна в социалните медии.

