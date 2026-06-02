Нападнатият от мечка Бижев: Стъклото беше като вестник за нея

Нападението на мечка над българина Георги Бижев от Велико Търново предизвика широк отзвук не само в България. Инцидентът стана в Румъния, при т.нар. "Път на мечките", когато той спрял да нахрани животното, а то го нападна и рани.

Бижев пътувал към Будапеща за финала на Шампионската лига между ПСЖ и "Арсенал".

"Чувствам се в добро здраве, ако изключим пораженията, които имам. Възстановяването ми ще е около 3-4 месеца", заяви той.

След нападението е бил настанен за лечение в румънска болница и по-късно е продължил възстановяването си в България.

Бижев твърди, че зоната е добре позната на туристите и че храненето на дивите животни е практика, която се насърчава на място.

"По цялото протежение на пътя към язовира има обособени кътове. В почти всеки магазин и заведение се продава храна за мечките. Няма румънец, който да е ходил там и да не ги е хранил", посочва той.

Той се чувствал в безопасност в колата си, въпреки, че мечката се разходила и по предния му капак. С нея имало и малко мече.

По всяка вероятност животното е реагирало и заради шума от колите, който вдигнали други туристи зад него.

Мечката атакувала внезапно.

"Започнаха да бибиткат, да светят с фарове и да викат. Мечката се изправи на задни крака и тогава стъклото вече беше като вестник за нея. Тя буквално връхлетя върху мен и се опита с лапи да ме извади навън", разказа Бижев.

"Полицаите дойдоха в болницата и иззеха телефона ми. Аз нямам такива кадри, каквито се твърди, че има", заяви той.

На Бижев му предстои дълго възстановяване, ежедневно той посещава лекар, за да бъде почиствана раната и да се сменя превръзката. Прогнозите са той да се възстанови, но ще отнеме няколко месеца докато раната се затвори напълно.

Пострадалият коментира и нападките в социалните мрежи.

"Не мога да разбера защо е този хейт, явно много хора нямат работа. Хора, излезте навън, времето е страхотно, вижте се с приятел, не бъдете само в телефоните си. Аз съм обикновен човек, не съм искал и не се нуждая от помощ, направих грешка да храня мечка", заяви Бижев.