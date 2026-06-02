Жената, която се удави край Несебър, е рускиня

Полицията вече е установила самоличността на жената, чието тяло беше извадено от морето 31 май в района на плаж “Олимпийски надежди“ край Несебър.

От МВР-Бургас съобщават, че загиналата е руска гражданка и е на 69 години. Жената е пребивавала в собствен апартамент в Равда.

Самоличността ѝ е установена в резултат на предприетите полицейски действия след откриването на тялото.

По случая продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента.