Жената, която се удави край Несебър, е рускиня

Полицията вече е установила самоличността на жената, чието тяло беше извадено от морето 31 май в района на плаж “Олимпийски надежди“ край Несебър.
От МВР-Бургас съобщават, че загиналата е руска гражданка и е на 69 години. Жената е пребивавала в собствен апартамент в Равда.
Самоличността ѝ е установена в резултат на предприетите полицейски действия след откриването на тялото.
По случая продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента.