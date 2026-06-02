Непознатите Балкани: Да преоткриеш Гърция с кола

02.06.2026 | 09:32 ч. Обновена: 02.06.2026 | 10:18 ч. 5
Все още повечето хора, когато става въпрос за Гърция, се сещат за Солун, Кавала, плажовете на Халкидики. За Северна Гърция. А тя има много лица и експертите от Automedia.bg показват непознатите и по-ядко вижданите места в южната ни съседка.

За целта ще изминат над 2 500 километра из Западна и Централна Гърция, чак до Пелопонес. Ще покажат някои от най-древните градове на планетата. Средновековни църкви със съхранени късчета от българската история. Внушителни крепости. И някои от най-големите красоти, които природата на Гърция може да предложи. 

Все места, които далеч не са тайни, разбира се, но обикновено остават извън вниманието на мнозинството пътуващи българи. 

Успоредно ще тестват и как се пътешества из Балканите с електромобил - Hyundai Ioniq 9, и ще проверят може ли зареждането му да е безгрижно дори и зад граница. 

Вижте първият епизод от пътешествието на места свързани и с българската история - Едеса (Воден) и Кастория (Костур). 

