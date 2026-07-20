Фонтан се срути по време на празненствата в Испания, загина момче на 13 г.

Празнуването на световната титла на Испания завърши с трагедия в Сиудад Родриго (Саламанка), където 13-годишно момче загина, а трима други души бяха тежко ранени, след като фонтан се срути, след като фенове се бяха покатерили върху него, съобщава Euronews.

След последния съдийски сигнал и победата на Испания над Аржентина, подпечатана с гол на Феран Торес, стотици хиляди фенове излязоха по улиците, за да отпразнуват титлата. В Сиудад Родриго едно от основните места за събиране беше фонтанът "Арбол Гордо“.

В разгара на празненствата горната част на фонтана се срути и падна върху няколко души, намиращи се върху съоръжението. Сред тях беше и 13-годишно момче, което беше откарано за лечение в здравния център на Сиудад Родриго, където по-късно почина.

Центърът за спешни повиквания 112 в Кастилия и Леон получи първия сигнал в 00:33 ч., след като няколко обаждания съобщиха за срутването на фонтана. Веднага бяха мобилизирани местната полиция на Сиудад Родриго, Гражданската гвардия на Саламанка, областната пожарна служба и спешната медицинска помощ "Сасил“ (Sacyl), която изпрати няколко екипа на мястото на инцидента.

Според първоначалните данни, освен загиналия, са пострадали най-малко още двама души, като единият от тях е със счупен крак. Районът, в който е станало срутването, е отцепен и се охранява, докато се изясняват обстоятелствата около инцидента. Мобилизирана е и групата за психологическа помощ при бедствия и извънредни ситуации, която да окаже подкрепа на семейството на загиналото непълнолетно лице.