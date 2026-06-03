Руският тил вече не е безопасен: Новите FPV дронове на Украйна достигат цели на 100 км

Сергий Стерненко, водещ набирател на средства за дронове и съветник по война с дронове в Министерството на отбраната на Украйна, наскоро публикува в X, за да отбележи постижение на дрон, създаден по един от неговите секретни проекти:

"102 километра - разстоянието за поразяване на целта с вашия квадрокоптер тип FPV без използване на кораб-майка. Още по-дълбоко!"

Видео на удара с голям обхват показва как дронът се е насочил към руски логистичен ван "Буханка" далеч зад линиите.

Легиони от "Буханки" са били унищожени от подобни FPV-та. 102 километра са 61 мили, впечатляващ обхват за преносимо оръжие и изумително постижение за квадрокоптер.

РЕКОРД! 102 кілометри — дистанція ураження цілі вашим FPV квадрокоптерного типу без використання матки.

Далі глибше! Донатьте на інновації!

Донатьте на русоріз! https://t.co/cGBZ3LErX3 pic.twitter.com/FymaF3oSqF — Serhii Sternenko (@sternenko) May 26, 2026

Възможно ли е това изобщо? Как скромният FPV се е превърнал в стратегическо оръжие? Мултикоптерите никога не са изглеждали като чудесна основа за баражиращ боеприпас, защото въртящите се крила изразходват толкова много усилия само за да останат във въздуха. Фиксираните крила изразходват много по-малко усилия и дори могат да се движат без никакво задвижване. Аеродинамиката е значително по-добра, пише в анализ за Forbes Дейвид Хамблинг, старши сътрудник. Като просто сравнение, транспортният самолет C-27 Spartan превозва същото количество товар като хеликоптера CH-47 Chinook, но лети два пъти по-бързо на четири пъти по-голямо разстояние. Освен това изразходва по-малко гориво и е по-евтин за експлоатация. Можете да се досетите кой има по-нисък процент на инциденти. Така че, освен ако висенето или вертикалното излитане и кацане не са от съществено значение, фиксираните крила обикновено вършат работата.

Всеки тракер на полети показва небе, пълно със самолети, само с шепа хеликоптери. Ето защо преди този конфликт, бавно плаващите боеприпаси или еднопосочните атакуващи дронове почти винаги са били с фиксирани крила, като американския SwitchBlade и руския Lancet.

Дори ИДИЛ използваше търговски фиксирани крила като Skywalker X8 за своите импровизирани атакуващи дронове.

Квадрокоптерите FPV се появиха в Украйна просто защото бяха там. Малко, но значително твърдо ядро от ентусиасти на FPV състезателни дронове се озоваха на фронта. Те знаеха как да правят и управляват FPV-та и видяха как квадрокоптери тип Mavic се използват за разузнаване и хвърляне на гранати. Те знаеха, че могат да се справят много по-добре.

През лятото на 2022 г. те вече прикрепяха експлозиви към FPV състезателни дронове, за да създадат евтини управляеми ракети. Скоро те унищожаваха танкове. Командирите настояваха, че тактическите атакуващи дронове трябва да бъдат по-големи, с по-голям обхват и по-тежък полезен товар от тези играчки.

Но FPV летците знаеха какво правят и тъй като купуваха и изграждаха дронове за себе си или ги получаваха от набиратели на средства като Стерненко, те не се нуждаеха от подкрепа от висшестоящите. Скоро FPV-тата на цена от 500 долара или по-малко се превърнаха в основните убийци на танкове в Украйна.

Українські FPV-дрони вже легко долають 50-70 і більше кілометрів. Кілл-зона для росіян розширюється.

Ми ж готуємо ще більше інновацій, які дадуть нашому війську перевагу, а росіянам – кару.

Усе це можливе завдяки вам, вашій допомозі.

Тому не спиняйтеся.

У нас дефіцит. Робіть… https://t.co/cGBZ3LErX3 pic.twitter.com/ntJ4KIcZyV — Serhii Sternenko (@sternenko) May 27, 2026

И руски войници ги бяха копирали и също летяха с тях, за голямо отвращение на командирите си от използването на тези неодобрени, нестандартни оръжия. В крайна сметка и двете страни започнаха да доставят FPV-та по официални канали. Критиците бързо отбелязаха, че ранните FPV-та можеха да летят само на кратко разстояние, може би 3-5 километра.

Обхватът беше ограничен от контролния сигнал и живота на батерията. И двете бяха подобрени, по-специално чрез използване на ретранслаторни дронове като летящи релета и приемане на литиево-полимерни батерии с висок капацитет. FPV-тата скоро достигнаха тактически обхват от 10-20 км.

През октомври 2023 г. украински пилот удари руски танк на рекордните 22 км. Руснаците започнаха да изтеглят бронираните си машини далеч зад фронтовите линии, докато не им се наложи да летят за нападение. 20 километра изглеждаха като практическият лимит за квадрокоптери FPV. За по-дълги обхвати, както Украйна, така и Русия разгърнаха различни FPV с фиксирано крило, като например руския Молния и украинския DARTS. Те имат поне два пъти по-голям обхват от квадрокоптерите, но са по-скъпи и по-трудни за летене.

Квадрокоптерите FPV могат да извършват сложни маневри,

като например летене в хангар, за да локализират и ударят руски бронетранспортьор, което е просто невъзможно с фиксирано крило. Идеалният FPV би съчетал дългия обхват на фиксирано крило с пъргавината на мултикоптер. В началото на април Стерненко обяви, че "заедно с украинските производители разработихме нова революционна технология в областта на FPV дроновете. Тя ще даде на нашите военни така необходимото предимство."

Стерненко каза, че технологията вече се използва в малък мащаб, но планът е да се увеличи броят на използваните продукти, докато Министерството на отбраната започне процеса на създаване на масово търговско производство. Стерненко стартира кампания за набиране на средства за секретния проект, като събра 2,3 милиона долара за придобиване на 3600 от обновените дронове. Това се равнява на около 640 долара на дрон, което е само скромно увеличение спрямо около 500 долара за стандартните FPV-та на Стерненко.

Преди това украинските разработчици публикуваха видеоклип на дизайн "крило над хеликоптер" - FPV с крило, прикрепено над лопатките на ротора. Това добавя подемна сила и удължава обхвата.

Подобни дизайни са наблюдавани в света на любителите на дронове, по-специално Mini Qbit на Питър Райсек, квадрокоптер с добавено крило за допълнителна подемна сила, скорост и издръжливост. Първоначално разработен по време на работата си в Университета на Мериленд, Райсек продавал комплектите Qbit Mini комерсиално, преди да премине към други проекти. На неговия уебсайт се посочва, че крилото дава "30-50% подобрение в издръжливостта в сравнение със стандартен квадрокоптер".

Американската армия е разглеждала технологията, но изглежда не я е разработила.

Тежко натоварен квадрокоптер, като FPV, носещ бойна глава, може да претърпи по-голямо подобрение. Украинската версия очевидно има механизъм за освобождаване, така че може да действа като чист FPV квадрокоптер, когато достигне целевата зона.

Различен украински крилат FPV е бил използван в действие, като очевидно е бил заснет как е свален от руски прехващач през април. Това съвпада с твърдението на Стерненко, че новата технология вече е била в малък мащаб. Преди този вид обхват беше възможен само с дронове-носители, друга украинска иновация, за която Стерненко е събрал средства. Но в този случай той е категоричен, че мултикоптерите достигат такива разстояния "без да използват кораб-майка".

Допълнителни доказателства, че добавянето на крила към FPV-тата работи, идват от други украински групи, работещи по подобни проекти.

Рой Гардинер, OSINT анализатор и бивш офицер от канадските въоръжени сили, казва, че неговата група Defense Tech for Ukraine е разработила версия, която скоро ще бъде тествана на място.

"Използвайки крило за повдигане, FPV моторите трябва само да осигуряват задвижване, което дава много по-голяма ефективност на батерията и обхват", каза Гардинер. "Възможността за отделяне на крилото, когато е необходимо, е важна за възстановяване на превъзходната маневреност на FPV за последната атака, давайки най-доброто от двата свята. Основното предимство пред нискобюджетния дизайн с фиксирано крило е възможността да се възползвате от широката наличност и изключително ниската цена на стандартните FPV дронове."

Неизбежно руснаците също се стремят да увеличат обхвата на FPV с крила.

Руският дизайн, известен като KVS ("Княз Владимир Святославич"), е неотделящо се пръстеновидно крило, което осигурява подобно предимство на крилата на биплана, но с по-опростен дизайн. Дронът се завърта на 90 градуса в преден полет, за да се възползва от подемната сила от крилото.

Руснаците твърдят, че пръстеновидното крило приблизително утроява обхвата на техните FPV-та до 50 км. Тези FPV-та с пръстеновидни крила се използват реално, защото имаме кадри от прехващач, на които един от тях е свален през април. Ударите със среден обхват внезапно се превърнаха в ключов елемент от този конфликт, тъй като Украйна увеличава броя на ударите по руските снабдителни линии.

Това е постигнато, главно с доставени от Америка дронове Hornet, струващи нещо над 5000 долара всеки. Комплектите крила означават, че дори евтини FPV дронове могат да достигнат до тилови райони, потенциално в голям брой.

Това ще изтласка ударите със среден обхват до много по-високи нива много бързо. С поглед напред, би било грешка да се предположи, че 100 км представлява нещо като границата на обхвата на FPV удара.

Настоящите крила са само версия 1.0 и по-късните итерации могат да донесат големи подобрения. Други разработки, като подобрена химия на батериите или софтуер, способен да използва термиките и други природни явления, могат отново да увеличат обхвата. Само за четири години FPV дронове са се увеличили от 5 километра на 20 до 100.

С по-нататъшни увеличения, масираните FPV дронове ще се превърнат в наистина стратегически оръжия, способни да изпреварват артилерията и ракетите и да атакуват съоръжения в уж безопасни зони. Настоящият фокус върху защитата на силите на фронтовата линия с глушители, пушки, прехващачи, мрежи и други мерки за противодействие на FPV може скоро да изглежда остарял на линията Мажино. Когато FPV дронове се движат свободно в тила и доставките на гориво, храна и боеприпаси са прекъснати, силите на фронтовата линия може да бъдат принудени да се оттеглят, дори ако не срещнат нито един вражески дрон.