Ужасяващо: Инфлуенсърка бе убита, а тялото ѝ - натъпкано в куфар

Колумбийският модел и инфлуенсърка Наталия Виялба е била открита мъртва, натъпкана в куфар в луксозен апартамент за краткосрочно настаняване.

От 3 юни 36-годишната Виялба отсядала в жилищен комплекс в Ел Чико - един от най-заможните квартали в северната част на Богота, Колумбия. Резервацията ѝ била до 21 юни, но на следващия ден служителка, отговаряща за почистването, направила ужасяващото откритие. Тялото на модела било натъпкано в куфар и оставено в отворената душ кабина, съобщават местните издания El Tiempo и El País.

Във връзка със смъртта ѝ е арестуван 46-годишният британец Матю Ашли Фостър-Смит. Той е заподозрян в убийство на жената при утежняващи обстоятелства и манипулиране на доказателства, обяви Главната прокуратура на Колумбия в изявление, публикувано в X на 26 юни.

Според властите доказателствата, събрани от Техническия разследващ корпус към прокуратурата, сочат, че Фостър-Смит е влязъл в апартамента, докато Наталия била сама, нападнал я, а след това скрил тялото ѝ в куфар. Разследващите смятат още, че британецът е променил и разчистил части от местопрестъплението в опит да прикрие убийството, преди да избяга, пише People.

Кметът на Богота Карлос Ф. Галан разкри в X, че в издирването му е участвала специална оперативна група с представители на властите в Колумбия, Еквадор и Великобритания. Фостър-Смит е задържан на международното летище в Кито, Еквадор.

"В Богота, който го извърши, си плаща", написа кметът на испански.

Само часове преди ареста си Фостър-Смит настоявал, че няма нищо общо със смъртта на модела.

В интервю за The Sun той заявил: "Не бях аз. Гледах Англия", визирайки мача между Англия и Хърватия от Световното първенство, който се състоя на 17 юни.

"След мача отидох в търговския център, мотах се наоколо, купих си сладолед и по-късно се върнах за следващите срещи", разказал още той.

Фостър-Смит вече има присъда за преследване и тормоз. Според BBC през 2023 г. той е изпратен в затвора за повече от две години за подобни престъпления. След освобождаването му през януари британските власти му наложили превантивна заповед срещу преследване. Тя му забранявала да се свързва с жертвите си и го задължавала редовно да поддържа контакт с полицията, както и да уведомява органите на реда за адресите и превозните средства, които използва.