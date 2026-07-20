Русия атакува Запорожие с авиационни бомби, двама загинаха

Русия нанесе удар с управляеми авиационни бомби по украинския град Запорожие, при който загинаха двама души, а 42-ма бяха ранени, сред тях и осем деца, съобщиха местните власти.

Бомбите са поразили пететажна и девететажна жилищна сграда. По данни на областния управител Иван Федоров два етажа от пететажната сграда са били разрушени, а другият блок е с тежко повредени прозорци и балкони.

Федоров съобщи още, че е бил ударен логистичен терминал в града, както и че са нанесени сериозни щети на частния жилищен сектор, без да уточни конкретните засегнати обекти.

Част от пострадалите са били извадени изпод отломките от спасителните екипи. Засега не се съобщава информация за състоянието на ранените.

Запорожие, един от големите индустриални центрове в Югоизточна Украйна, се намира на около 20 километра от фронтовата линия и редовно е подложен на руски атаки заради близостта си до бойните действия.