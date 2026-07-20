Таймс Скуеър се превърна в червено-жълто море от празнуващи испански фенове СНИМКИ

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Хиляди испански фенове превзеха Таймс Скуеър в Ню Йорк след победата на “Ла фурия роха” във финала срещу Аржентина. Испанците празнуваха цяла нощ, а емблематичното място в “Голямата ябълка“ се превърна в море от червено и жълто.

Хиляди привърженици пееха, танцуваха, скандираха и развяваха испански знамена, изпълвайки ключовото за туристи място от здрач до ранните часове на понеделник.

Много от феновете бяха гледали мача на организирано публично събитие в района, докато хиляди други се бяха стекли от целия град, както и от самия стадион "МетЛайф“, за да отпразнуват победата.

Картината рязко контрастираше с вида на Таймс Скуеър само 24 часа по-рано, когато множество фенове на Аржентина се бяха събрали, за да започнат празненствата преди мача. В неделя обаче в района бяха останали само шепа привърженици на "албиселесте“, а онези, които бяха там, изглеждаха потиснати, обезсърчени и унили след загубата.

Има и задържани

Въпреки радостната атмосфера, полицията в Ню Йорк се наложи да извърши няколко ареста, като се видя как служители на реда слагат белезници на неколцина души.

Подробности за арестите все още не са оповестени от нюйоркската полиция. Говорител на NYPD заяви пред медиите късно в неделя вечерта, че общият брой на задържаните не е известен, тъй като обработката на данните за заподозрените все още е в ход.

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Що се отнася до нарушенията, говорителят на полицията посочи, че заподозрените са обвинени в нарушаване на обществения ред.

На една от снимките се вижда как двама полицаи отвеждат фен на Испания, облечен с екип на Ламин Ямал. Задържан бе и друг мъж с розова тениска и къси панталони в същия цвят, както и мъж без тениска, заснет във видеоклип в Instagram.

Въпреки че за тези фенове празненството приключи по-рано, други привърженици на Испания бяха забелязани да вдигат копия на трофея, да надуват рогове и да се носят на ръцете на тълпата след втората световна титла на страната.

Междувременно в Долен Манхатън празнуващи, облечени в червено, изпълниха парка "Хай Лайн“ (High Line), съоръжение, изградено върху стара железопътна линия на височина около 9 метра над градските улици.

Най-оживеното място в неделя обаче си остана Таймс Скуеър, който кипеше от активност през целия турнир.

Цените на билетите

Феновете, които не можеха да си позволят билети на цени от порядъка на хиляди долари, имаха възможност да избират измежду десетки места за съвместно гледане на мачовете в петте района на града, но никое от тях не се оказа толкова популярно, колкото „Таймс Скуеър“ с неговата внушителна поредица от огромни електронни билбордове.

Много посетители от Испания и Аржентина прекосиха Атлантика за Световното първенство, но вместо да се тълпят на Таймс Скуеър, решиха да похарчат сериозна сума за билети.

"Парите се печелят отново, но това се случва веднъж в живота. Виждаш най-добрия играч в света [Лионел Меси] на последното му Световно първенство. Парите нямат стойност в сравнение с това“, каза пред Асошиейтед Прес Мануел Лопес Макота от Буенос Айрес.

А колко е платил той?

"Почти 10 хиляди долара“, каза Макота, чийто приятел се е разминал сравнително "тънко“ с билет за 5000 долара.

"Купих билета преди финала на Световното първенство“, сподели Сантяго Буркако пред АР.

Феновете на Аржентина и Испания бяха съмишленици в това начинание.

Куро Санчес от Мадрид похарчи 8000 долара за билета си и сега ще остане в града до четвъртък.

"Имах огромен, наистина огромен скандал със съпругата си, но в крайна сметка тя ме разбра“, разказа Санчес.

Присъствието на Тръмп

Финалът на Световното първенство в неделя се реши в продълженията, след като испанецът Феран Торес отбеляза гол в 106-ата минута след равенство в редовното време.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се оказа в центъра на вниманието на стадион "МетЛайф“, след като неловко се намеси в емблематичния момент на вдигане на трофея от испанския отбор в края на финала на Световното първенство на ФИФА.

Малко след последния съдийски сигнал президентът на САЩ слезе на терена, където беше бурно освиркан от публиката, преди да се качи на сцената заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино.

Тръмп и Инфантино връчиха различни награди на съдиите и играчите, след което официално поканиха испанските футболисти на сцената, за да вдигнат трофея от Световното първенство.

Президентът на САЩ връчи престижната титла на капитана на Испания Родри, който с огромно удоволствие я вдигна високо над главата си в Ийст Ръдърфорд.

Подобно на случая, когато връчи титлата от Световното клубно първенство миналото лято, Тръмп стоеше неловко до испанския отбор, докато играчите вдигаха трофея и празнуваха бурно.