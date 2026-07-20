Рекорд: Средната цена на билет за финала достигна 11 327 долара

Финалът на Световното първенство между Аржентина и Испания написа история още преди първия съдийски сигнал на Славко Винчич.

Решителният двубой в Ню Йорк се превърна в най-скъпото спортно събитие, организирано някога в САЩ по цени на билетите на вторичния пазар, твърди Forbes.

Огромният интерес към сблъсъка между двата футболни гиганта изстреля цените на билетите за препродажба до рекордни стойности.

Според данни на платформата TickPick най-евтиният билет за финала, който можеше да бъде намерен преди мача, струваше 6943 долара. Средната цена на закупен билет на вторичния пазар достига 11 327 долара, което е най-високата стойност, регистрирана досега за спортно събитие в САЩ.

Цените надминават най-високите стойности на двубоите за Супербоул,

което е знаменито за футбола в САЩ, но се случва главно поради огромния интерес на фенове от Аржентина и Испания. Аржентинците са особено активни по време на цялото Световно и отборът им играе почти като домакин всеки мач.

За сравнение, билета за полуфинала между Аржентина и Англия беше 3 177 долара преди началото на мача, докато за победата на Франция над Испания струваше по-малко от половината от това - 1 315 долара.

Цената на билета за мача за третото място между Франция и Англия средно бе 634 долара, след като се срина с 50% през последните три дни.