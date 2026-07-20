Съпругата на вицепрезидента Джей Ди Ванс роди момче

Втората дама Уша Ванс е родила четвъртото си дете - момче на име Алек Нийл Ванс.

Двойката сподели радостната новина в неделя в социалната мрежа X (преди Twitter).

"С вълнение съобщаваме, че тази сутрин се роди нашият син Алек Нийл Ванс. Уша и бебето са добре и в добро здраве, а децата ни са изключително щастливи да се запознаят с малкото си братче“, написа вицепрезидентът.

Той благодари на "невероятните военни лекари и медицински персонал от Медицинския център "Уолтър Рийд“ и Медицинското звено на Белия дом“, като ги нарече "истинска благословия“.

"Дълбоко сме признателни за всичко, което направиха за семейството ни“, добави Ванс.

40-годишната Уша и 41-годишният Джей Ди обявиха, че очакват четвъртото си дете, още през януари.

"С голямо вълнение споделяме новината, че Уша е бременна с четвъртото ни дете – момче“, написаха тогава от офиса на съпругата на вицепрезидента в X (преди Twitter).

Вицепрезидентът и съпругата му вече имат двама синове – Юън (на девет години) и Вивек (на шест), както и дъщеря – четиригодишната Мирабел.

Седмици по-късно Джей Ди разкри подробности за плановете им относно името на бебето в ексклузивно интервю.

"Обсъждахме няколко имена“, сподели Ванс, като добави, че не планират да изберат име за четвъртото си дете, преди то да се роди.

"Работим по въпроса, но, знаете ли, и за трите ни деца всъщност не се спряхме на име, докато не се родиха – което според мен е доста необичайно“, каза той.

"Повечето хора избират име още преди детето да се роди. Мисля, че с Уша никога не сме попадали на име, за което да си кажем: „Добре, точно така искаме да кръстим детето си. Затова винаги изчакваме да се запознаем с тях и чак тогава избираме имената", обясни преди време вицепрезидентът.