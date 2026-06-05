Какво американските ВВС не казват на Конгреса за A-10 Warthog

Годишната битка за продажбата на A-10 Thunderbolt II е толкова предвидима, колкото и самият бюджетен цикъл на Министерството на отбраната. Всяка година ръководителите на Военновъздушните сили обещават да донесат огромни икономии на министерството, като пенсионират остаряващия флот Warthog, за да финансират по-нови, по-модерни платформи. Конгресът се съпротивлява, изисквайки доказателства, че сметките са верни и че други самолети наистина могат да възпроизведат уникалните възможности на A-10. Службата предлага неясни аргументи за ефективност на разходите чрез многоцелеви самолети, а законодателите отстъпват позиции, одобрявайки частично пенсиониране.

Сантиметър по сантиметър, Военновъздушните сили са откраднали километри. Това, което през 2013 г. беше флот от близо 350 самолета, е съкратено до само 103, а без по-нататъшни действия, може би само 54 до следващата година. През последното десетилетие, службата се стреми към унищожаването на A-10 чрез модел на институционално пренебрегване, липса на ресурси, селективно представяне на данни и бюрократични маневри, които очевидно противоречат на намеренията на Конгреса, ако не и напълно нарушават закона, пише за TNI подполковник Джоел Биър. пенсиониран пилот-инструктор в училището за оръжия на ВВС на САЩ с над 2500 часа налет в A-10.

Освен ежегодното омаловажаване на господството на A-10 чрез приписване на успехите на други платформи в близката въздушна поддръжка (CAS), по-коварните усилия на ВВС изглежда включват умишлени институционални провали. През 2015 г. двузвезден генерал каза на стотици офицери във военновъздушната база Нелис, че да се говори положително за A-10 в показания пред Конгреса е равносилно на държавна измяна. Получената негативна реакция доведе до уволнението му - и до упълномощено от Конгреса състезание A-10 срещу F-35 в NDAA от 2016 г., което забрани по-нататъшно отчуждаване на инвестиции, докато резултатите не бъдат представени на законодателите. Тези открития бяха ефективно погребани до 2023 г. поради неочаквания успех на A-10. Междувременно Военновъздушните сили заобиколиха ограничението, като прехвърлиха самолетите в резервен режим, намалявайки финансирането и оперативния капацитет.

През тези години, офисът на системната програма на A-10 също забави или отказа евтини и безплатни подобрения, включително процедури за въоръжаване и презареждане с гориво в предната зона (FAARP), лазерно насочвани ракети, резервоари за бойно гориво, бомби с малък диаметър, миниатюрни въздушно-изстрелвани примамки (MALD) и презареждане с гориво на сонди, позовавайки се на „залеза“ на платформата и опасения от противоречиви послания. Някои, като FAARP и MALD, изискваха само одобрения на документи, които бяха отказани от висши щабни офицери. Други бяха блокирани от липсата на театър на бойните действия, който специално да изисква A-10 за носене на боеприпасите. Необезкуражена, общността за изпитания на A-10 се адаптира креативно, като следваше съвместни декларации за спешни оперативни нужди, които добавиха тези и други възможности, въпреки силната институционална съпротива.

Съвсем наскоро Военновъздушните сили ускориха деактивирането на ескадрили преди одобрението на NDAA, третирайки собствените си бюджетни искания като достатъчно правомощия. Това беше очевидно с 47-ма изтребителна ескадрила във военновъздушната база Дейвис-Монтан, където директивите за закриване започнаха да текат на 1 октомври 2024 г., което направи подразделението негодно за изпълнение на мисии до лятото на 2025 г. преди официалното му деактивиране за финансовата 2026 година. За разлика от това, нейната сестринска ескадрила, 357-ма – планирана за деактивиране през същата фискална година – следваше по-премерен график, завършвайки последния си клас повече от година по-късно.

Ударът настъпи през февруари 2026 г. с преждевременното затваряне на депото за поддръжка на A-10 в логистичния комплекс Ogden на военновъздушната база Хил. Решението на Военновъздушните сили да закрият 571-ва ескадрила за поддръжка на самолети е в пряко нарушение на раздел 147(b)(1)(A) от NDAA за финансова 2026 г., който забранява "намаляването на финансирането за персонала на подразделението или дейностите по поддръжка на оръжейните системи за самолети A-10 по начин, който предполага бъдещи правомощия на Конгреса да се откаже от такива самолети".

Област №1: Могат ли други самолети да правят това, което прави A-10?

Всеки член поиска повече конкретност и получи малко. Секретар Майнк заяви, че службата е забавила оттеглянето на A-10, за да позволи на по-нови платформи като F-35 Lightning II и F-15EX Eagle II да попълнят по-бързо подразделенията, докато Уилсбах твърди, че същите тези пилоти могат просто да се обучават, за да покриват CSAR, което той описва просто като „подмножество на CAS“.

Ясно е, че забавянето на продажбата на A-10 с три години няма да окаже влияние върху ускоряването на доставката на производствените линии на F-35 и F-15EX. Твърдението на Майнк, че F-35 и F-15E/EX биха могли да поемат основна роля в CAS и CSAR, също не уточни как ще се осъществи това обучение и на каква цена ще заплатят шест до девет други основни мисии на тези ескадрили, на които те са натоварени в момента.

Притиснати още повече, ръководителите на ВВС твърдяха, че увеличените летателни часове на пилотите ще покрият обучението по CSAR (обучението за мисии с ограничено участие). Този аргумент обаче има два основни недостатъка. Първо, екипажите на ВВС вече са претоварени, а степента на готовност за мисии намалява. Натрупването на допълнителни отговорности върху едни и същи пилоти едва ли ще подобри тези условия. Второ, и по-съществено, многомисионното обучение на универсални самолети може да доведе ВВС само донякъде. Когато всяка мисия е приоритет, никоя от тях не е. ВВС не могат реалистично да очакват всички техни пилоти да се специализират във всичко едновременно.

CSAR не е подмножество на CAS. Това е отделна мисия, дефинирана от Съвместна публикация (JP) 3-50 - отделна от CAS, която се регулира от JP 3-09.3. Смесването на двете е доктриналният еквивалент на това армейското ръководство да обърква противовъздушната и противоракетната отбрана с огневата поддръжка. Ако армейски генерал допусне такава фундаментална грешка, той бързо ще се изправи пред усилия за освобождаване от мисията. Объркването на ръководството на ВВС по този въпрос повдига сериозни въпроси дали службата трябва да запази мисиите и свързаните с тях бюджетни средства за CSAR и CAS.

Област №2: Толкова ли е уязвим A-10, колкото твърдят ВВС?

Когато представителят Фалон попита за бъдещите мисии на ВВС за A-10, генерал Уилсбах подчерта, че A-10 е жизнеспособен само в разрешителни среди - райони, където Съединените щати вече са постигнали явно въздушно превъзходство и могат да правят каквото си поискат срещу по-слабите вражески сухопътни сили.

Идеята за слабостта на A-10 към цели, които могат да отвърнат на обстрела, е изтъркан рефрен в отбранителните среди. И все пак две ескадрили A-10 в момента летят в операция „Епична ярост“ над силно оспорваното бойно пространство на Иран и Ормузкия проток. Или Военновъздушните сили считат това за разрешителна среда, въпреки че множество MQ-9, F-15E и F-35 вече са загубени или повредени – или слабостите на A-10 не са толкова сериозни, колкото се представят. Истината е, че всички самолети, стари и нови, са уязвими по различни начини, но винаги са по-силни заедно.

По-решителни последващи действия биха могли да принудят Военновъздушните сили да преодолеят това противоречие и да детайлизират по-широкия принос на A-10 отвъд CSAR. Платформата вече е доказала своята стойност, унищожавайки бързи атакуващи кораби на Иранския революционен гвардейски корпус (IRGC) в Персийския залив, наред с други роли.

Военновъздушните сили имат навика да наричат ​​A-10 самолет с една цел, дори когато мисиите му включват близка въздушна поддръжка, преден въздушен контрол, бойно търсене и спасяване, въздушно пресичане, контраатаки и поддръжка на специални операции, наред с други. Пълен анализ на това какво всъщност прави A-10 в операция "Епична ярост" би се оказал доста показателен за определяне на бъдещата полезност на платформата.

Област №3: Ще струва ли премахването на A-10 повече от запазването му?

Ръководителите на ВВС не предложиха съществен отговор, освен общи твърдения, че многофункционалните изтребители могат да се справят с мисията и че A-10 е стар и скъп за поддръжка. Този обмен на реплики пренебрегна основен въпрос: някои самолети ще трябва да изпълняват мисиите CAS и CSAR в бъдеще, а назначаването им на F-35 и F-15E/EX би увеличило драстично оперативните и поддържащите разходи за мисия, която A-10 е изпълнявал ефективно на част от цената.

Размяната на реплики подчерта липсата на подробен анализ на разходите и ползите или план за компенсиране на по-високите разходи на летателен час, като същевременно се поддържа готовност в рамките на вече претоварен флот от изтребители. Според множество източници, A-10 струва едва половината от цената за експлоатация на летателен час, а разходите за поддръжка на флота от A-10 са просто грешка от закръгляване в сравнение с цената на придобиване на по-нови изтребители като F-35 и F-15EX.