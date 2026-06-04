Сръбски миротворец на ООН почина след обстрел в Южен Ливан

Миротворец на ООН почина от раните си след обстрел срещу база на мисията UNIFIL в Южен Ливан. При атаката, извършена в сряда вечерта, 3 юни, са били ранени още двама военнослужещи, предаде AFP.

Израелската армия обвини "Хизбула" за нападението, като заяви, че по позицията на миротворците са били изстреляни минохвъргачни снаряди. Според Тел Авив анализът на траекторията им показва, че огънят е дошъл от ливанската групировка.

Загиналият е сръбският миротворец Милован Йованович. Той е бил евакуиран в болница в Бейрут, но по-късно е починал от раните си, съобщи Министерството на отбраната на Сърбия.

Това е седмият миротворец на ООН, загинал в Ливан от началото на конфликта през март. От UNIFIL съобщиха, че е започнало разследване, и призоваха компетентните власти да изяснят обстоятелствата около инцидента.

Мисията предупреди и за увеличаващия се брой обстрели в Южен Ливан, като настоя за незабавно прекратяване на насилието.

В понеделник генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви, че присъствието на миротворци в Ливан ще остане необходимо и след изтичането на мандата на UNIFIL в края на годината, пише БГНЕС.