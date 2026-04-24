Примирието между Ливан и Израел е удължено с три седмици

Ливан и Израел удължиха примирието си с три седмици след среща на високо равнище в Белия дом, заяви американският президент Доналд Тръмп, предава Ройтерс.

Тръмп прие израелския посланик във Вашингтон Йехиел Лайтер и ливанския посланик в САЩ Нада Моавад в Овалния кабинет за втори кръг от преговорите, посредничени от САЩ, ден след като израелски удари убиха най-малко пет души, включително журналист.

"Срещата премина много добре! Съединените щати ще работят с Ливан, за да му помогнат да се защити от "Хизбула", написа Тръмп в Truth Social.

"Хизбула", въоръжената групировка, подкрепяна от Иран, която воюва срещу Израел, не присъстваше на преговорите. Тя твърди, че има „правото да оказва съпротива“ на окупационните сили.

Тръмп добави, че очаква с нетърпение да бъде домакин на израелския премиер Бенямин Нетаняху и ливанския президент Джозеф Аун в близко бъдеще.

Тръмп също така говори пред репортери в Овалния кабинет заедно с участниците в срещата, като заяви, че се надява лидерите да се срещнат по време на триседмичното прекратяване на военните действия. Той каза, че има „голям шанс“ двете страни да постигнат мирно споразумение тази година.

На срещата присъстваха също вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби и посланикът на САЩ в Ливан Мишел Иса.

Примирието, постигнато след преговори между посланиците на двете страни във Вашингтон миналата седмица, трябваше да изтече в неделя.

То доведе до значително намаляване на насилието, но атаките продължиха в Южен Ливан, където израелските войски са превзели самопровъзгласена буферна зона.

Посланик Моавад, която отиде на срещата с цел удължаване на примирието, благодари на Тръмп за организирането на преговорите. „Мисля, че с вашата помощ, с вашата подкрепа, можем да направим Ливан отново велик“, каза тя.

Ливански представител по-рано заяви, че Бейрут ще настоява за изтегляне на израелските войски, връщането на ливанците, задържани в Израел, и очертаване на сухоземната граница в следващата фаза на преговорите.

Израел се стреми да намери обща позиция с ливанското правителство по отношение на „Хизбула“, която е основана от Иранската революционна гвардия и която Бейрут се опитва да разоръжи мирно през последната година.

Израелският посланик Лайтер заяви по време на срещата, че преговорите трябва да се фокусират върху изкореняването на „Хизбула“, а не върху изтеглянето на израелските сили. „Ако към агентите на "Хизбула" и ИРГК продължават да се отнасят с ръкавици, истинският процес за постигане на нашата обща цел ще остане недостижим“, каза Лайтер, според коментари, споделени от израелското посолство във Вашингтон.

На въпроса как САЩ ще помогнат на Ливан в борбата срещу "Хизбула", Тръмп не даде подробности, но заяви, че САЩ имат „отлични отношения с Ливан“. Тръмп заяви, че Израел трябва да може да се защитава срещу атаките на "Хизбула".

Тръмп призова също Ливан да отмени законите срещу взаимодействието с Израел.

"Престъпление ли е да се говори с Израел?", отговори той, когато беше попитан за законите, известни като закони срещу нормализирането, за които изглежда не беше наясно. "Е, съм сигурен, че това ще приключи много бързо. Ще се погрижа за това", каза Тръмп.

Израелската армия съобщи в четвъртък, че е убила двама въоръжени лица в южния Ливан, след като ги е идентифицирала, че се приближават към войници и представляват това, което тя описа като непосредствена заплаха.

Не стана веднага ясно дали инцидентът е свързан с ударите, за които по-рано съобщи ливанското министерство на здравеопазването в близките райони, като според него израелски въздушен удар е убил трима души, а артилерийски обстрел е ранил други двама, включително едно дете.