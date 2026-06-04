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Никушор Дан номинира Еуджен Томак за премиер на Румъния

Осигуряването на подкрепа в парламента обаче остава сериозно предизвикателство

04.06.2026 | 20:22 ч. 0
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Румънският президент Никушор Дан ще номинира по-късно днес евродепутата и почетен президентски съветник Еуджен Томак за следващ министър-председател на страната.

Според политически източници Томак вече е започнал неформални разговори с лидерите на прозападните партии в Румъния за съставяне на парламентарно мнозинство и за бъдещия кабинет. Дискусиите са започнали още в сряда вечерта, след като той е бил информиран, че може да получи мандат за съставяне на правителство.

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Осигуряването на подкрепа в парламента обаче остава сериозно предизвикателство. Национално-либералната партия и "Съюз за спасение на Румъния" продължават да се противопоставят на подкрепа за правителство, в което има министри, подкрепяни от социалдемократите.

Това допълнително усложнява опитите за формиране на стабилно мнозинство около бъдещия кабинет.

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Тагове:

Румъния премиер Еуджен Томак Никушор Дан
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