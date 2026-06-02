IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 121

Страх обзема границата между Румъния и Украйна, ще се случи ли нещо лошо?

Ударът на дрон в Галац предизвика тревога сред местните жители

02.06.2026 | 20:59 ч. 19
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Румъния е дълбоко потресена от безпрецедентния инцидент, който се случи в ранните часове на миналата петък, когато руски дрон, натоварен с 30 килограма експлозиви, се разби в 10-етажна жилищна сграда в Галац. Градът се намира само на 25 километра от украинското пристанище Рени, една от ключовите инфраструктури на съседната страна за износ на зърнени култури и причина, поради която Русия напада почти всяка нощ. Но този път ударите на дрона преминаха границите, регистрирани досега в тази страна, членка на Европейския съюз (ЕС). Дронът експлодира и причини леки наранявания на жена и нейния 14-годишен син, които живеят на последния етаж на блока, разположен в центъра на този град с около 250 000 жители, на брега на Дунава.

До момента в града са паднали вече два дрона, а са идентифицирани 47 фрагмента от други през последните четири години, от началото на военната агресия на Русия срещу Украйна.

Събудени от пронизителния звук на предупредителните съобщения, изпратени от румънските власти при възможна опасност, голяма част от населението се поддаде на инстинкта си и се опита да разбере какво се случва, макар и обзети от страх.

Майката на Магдалена Георгиу, 83-годишна жена, която живее на 100 метра от засегнатата сграда, все още е ужасена.

"Излезе на балкона, откъдето видя пламъците, предизвикани от удара на дрона, и изпадна в паника, мислейки, че това може да се е случило в нейния блок, но остана в дома си през цялото време", обяснява по телефона пред El País дъщеря ѝ, която живее на около половин километър от мястото на инцидента. „След сблъсъка настъпи хаос: започнаха да пристигат пожарникари, спасителни екипи, полиция и линейки, които оградиха зоната“, разказва 58-годишната жена по телефона, както и останалите интервюирани.

Властите незабавно евакуираха сградата и затвориха булеварда за два дни.

Когато чу пискливия звук на сигнала, Георгиу предчувства, че нещо лошо ще се случи.

Свързани статии

"Тази нощ наистина се уплаших; не е първият път, когато получаваме подобна тревога, но този път, след като се събудих и прочетох съобщението, имах предчувствие, не можах да заспя, както обикновено", признава Георгиу, преди да подчертае, че всички хора, с които е говорила след инцидента, са шокирани и уплашени.

На кратко разстояние от мястото на удара се намира Константин Тача, който стана веднага щом чу алармния сигнал на телефона си и се качи на покрива, за да погледне към Рени, надявайки се да разбере какво се случва.

"Изведнъж се чу детонация, каквато не бях чувал преди, и след това се появи ярка светлина", каза 47-годишният бизнесмен.

Всички жители се надяват, че Румъния, заедно с Европейския съюз и НАТО, ще предприемат действия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Русия Украйна война Галац Румъния ЕС
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem