Страх обзема границата между Румъния и Украйна, ще се случи ли нещо лошо?

Румъния е дълбоко потресена от безпрецедентния инцидент, който се случи в ранните часове на миналата петък, когато руски дрон, натоварен с 30 килограма експлозиви, се разби в 10-етажна жилищна сграда в Галац. Градът се намира само на 25 километра от украинското пристанище Рени, една от ключовите инфраструктури на съседната страна за износ на зърнени култури и причина, поради която Русия напада почти всяка нощ. Но този път ударите на дрона преминаха границите, регистрирани досега в тази страна, членка на Европейския съюз (ЕС). Дронът експлодира и причини леки наранявания на жена и нейния 14-годишен син, които живеят на последния етаж на блока, разположен в центъра на този град с около 250 000 жители, на брега на Дунава.

До момента в града са паднали вече два дрона, а са идентифицирани 47 фрагмента от други през последните четири години, от началото на военната агресия на Русия срещу Украйна.

Събудени от пронизителния звук на предупредителните съобщения, изпратени от румънските власти при възможна опасност, голяма част от населението се поддаде на инстинкта си и се опита да разбере какво се случва, макар и обзети от страх.

Майката на Магдалена Георгиу, 83-годишна жена, която живее на 100 метра от засегнатата сграда, все още е ужасена.

"Излезе на балкона, откъдето видя пламъците, предизвикани от удара на дрона, и изпадна в паника, мислейки, че това може да се е случило в нейния блок, но остана в дома си през цялото време", обяснява по телефона пред El País дъщеря ѝ, която живее на около половин километър от мястото на инцидента. „След сблъсъка настъпи хаос: започнаха да пристигат пожарникари, спасителни екипи, полиция и линейки, които оградиха зоната“, разказва 58-годишната жена по телефона, както и останалите интервюирани.

Властите незабавно евакуираха сградата и затвориха булеварда за два дни.

Когато чу пискливия звук на сигнала, Георгиу предчувства, че нещо лошо ще се случи.

"Тази нощ наистина се уплаших; не е първият път, когато получаваме подобна тревога, но този път, след като се събудих и прочетох съобщението, имах предчувствие, не можах да заспя, както обикновено", признава Георгиу, преди да подчертае, че всички хора, с които е говорила след инцидента, са шокирани и уплашени.

На кратко разстояние от мястото на удара се намира Константин Тача, който стана веднага щом чу алармния сигнал на телефона си и се качи на покрива, за да погледне към Рени, надявайки се да разбере какво се случва.

"Изведнъж се чу детонация, каквато не бях чувал преди, и след това се появи ярка светлина", каза 47-годишният бизнесмен.

Всички жители се надяват, че Румъния, заедно с Европейския съюз и НАТО, ще предприемат действия.