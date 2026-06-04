Земетресение с магнитуд 5 разлюля Казахстан

Земетресение е регистрирано тази вечер в района на Алмати, съобщи Министерството на извънредните ситуации на Казахстан, предаде казахстанската новинарска агенция Казинформ.

Трусът е отчетен около 21:22 ч. местно време, или 19:22 ч. българско време.

По данни на мрежата от сеизмологични станции на Националния научен център за сеизмологични наблюдения и изследвания към министерството земетресението е било с магнитуд 5 по скалата на Рихтер.

Епицентърът се е намирал на 316 км североизточно от Алмати, на територията на Казахстан. Трусът е бил на дълбочина 30 километра.

Най-високата изчислена интензивност е отчетена в град Жаркент, Панфиловски район на област Жетъсу, където е достигнала 4-та степен. В Алмати изчислената интензивност е била 2-ра степен, пише БТА.