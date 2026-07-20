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Юли е бил най-смъртоносния месец в Украйна от април 2022 година

293 цивилни бяха убити

20.07.2026 | 21:00 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Украйна регистрира най-смъртоносния месец от април 2022 г. насам, след като 293 цивилни бяха убити, а 1990 души бяха ранени при руски атаки, според данни на наблюдатели на ООН от 20 юли.

Данните са от актуализиран доклад на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна, която проследява потвърдените загуби сред цивилните в цялата страна.

Месечният брой на жертвите бележи 10% увеличение спрямо май и 37% увеличение в сравнение с юни 2025 г., траектория, която сочи рязко нагоре както на месечна, така и на годишна база. От началото на 2026 г. руските удари са убили 1396 цивилни и са ранили 7978, според същите данни от мониторинга.

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Омбудсманът по правата на човека на Украйна, Дмитро Лубинец, определи числата като мярка за намерение, а не като страничен продукт от бойните действия. Той отбеляза, че всеки следващ месец става все по-смъртоносен, като цивилни умират в собствените си домове, а цели семейства са убивани от ракети.

Лубинец твърди, че нарастващият брой на жертвите разкрива целите на Москва, пишейки, че истинските намерения на Русия са "написани в кръвта на цивилните - в доклади на ООН и в руините на украинските градове". Той твърди, че само дипломацията не може да спре насилието.

"Русия не трябва да бъде убеждавана, а лишена от способността да убива", подчерта омбудсманът.

Резултатът отразява по-скоро втвърдяващ се модел, отколкото изолиран пик

Последователни оценки на ООН свързват нарастващия брой на цивилните жертви с разширената зависимост на Русия от ракети с голям обсег и дронове срещу населени места, като само въздушните атаки водят до приблизително 40% годишно увеличение на жертвите за период от 18 месеца.

Всеки измерен интервал е склонен да надвишава предишния, оставяйки малко признаци за стабилизиране на тенденцията.

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