Новият Air Force One ще бъде оборудван с най-високи защитни системи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че самолетът, дарен от Катар и използван като Air Force One, ще бъде изпратен за модернизация на фона на нарастващите опасения относно системите му за сигурност.

Докато слизаше от самолета след завръщането си от финала на Световното първенство по футбол в Ню Джърси в неделя, Тръмп беше попитан за възможностите на наскоро обновения летателен апарат за противоракетна отбрана.

"Той притежава значителни възможности, но доколкото ми е известно, след около месец ще бъде изпратен за пълно надграждане на системите му“, каза Тръмп пред репортери в авиобазата "Андрюс“.

"Ще го изпратят и ще го натоварят докрай. Това ще отнеме около месец“, добави президентът, цитиран от CNN.

Опасенията относно новия самолет на стойност 400 милиона долара, подарен от Катар, излязоха на преден план по-рано този месец, когато Тръмп неочаквано се отказа от него по време на завръщането си от срещата на върха на НАТО в Турция и заяви, че изпраща новата машина предварително във военновъздушната база "Милдънхол“ в Англия.

Тръмп обясни, че смяната на самолетите е била просто с цел да се даде възможност на американските военнослужещи, базирани там, "да разгледат самолета“.

Според информация на CNN двама американски представители са заявили, че служителите по сигурността са се чувствали по-спокойни президентът да лети със стария самолет, който е бил изработен изцяло с мисъл за безопасността на главнокомандващия, вместо с машината, която наскоро е била преоборудвана, след като е била дарена от Катар.

Двама източници, запознати със случая заявиха, че по-новият самолет не разполага със същите възможности за гарантиране на сигурността си при полети в чужбина, макар че друг източник отбеляза, че самолетът е оборудван с много от същите системи като по-стария самолет.

За опасенията относно сигурността на самолета по-рано съобщи и The New York Times.

Белият дом започна мащабно разследване, за да установи кой от представителите на властта е изнесъл информация за тези пропуски в сигурността. Според запознати източници от някои служители е било поискано да предадат телефоните си на разследващите в сградата на Белия дом. Тези действия последваха бурната реакция на Тръмп по повод изтичането на информацията, посочват източниците.