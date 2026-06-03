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Земетресение 5,7 по Рихтер удари бреговете на Орегон

Засега няма обявена заплаха от цунами

03.06.2026 | 18:20 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Земетресение с магнитуд 5,5 е било регистрирано край бреговете на американския щат Орегон. Трусът е бил на дълбочина 10 километра, съобщава Fox news weather.

Съобщава се, че много малко от жителите са усетили земетресението.

Американската геоложка служба съобщи, че земетресението е станало в 03:53 ч. местно време (10:53 UTC) на около 99 мили западно-югозападно от река Пистъл, Орегон.

Няма издадено предупреждение за цунами.

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