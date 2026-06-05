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Българи са арестувани в Гърция за нелегален внос на пестициди

Намерени са 120 опаковки с вместимост от по един литър

05.06.2026 | 09:28 ч. 0
Снимка: архив, МВР

Снимка: архив, МВР

Арестуваха двама българи в Гърция за нелегален внос на химически препарати.

Жена на 51 година и мъж на 52 години задържа полицията в Серес. Те са пренасяли големи количества препарати за растителна защита, които в Гърция са доста скъпи, предаде кореспондентът на БНР.

У тях са намерени 120 опаковки пестициди с вместимост от един литър всяка от тях.

Препаратите не са придружени с необходимите документи. В лаборатория се изследва видът на пестицидите, за да се установи дали реално това са химически препарати. Тези продукти крият риск за здравето и околната среда, казаха специалистите и затова техният внос се извършва само с необходимите сертификати.

Гръцката агенция по безопастност на храните съвместно с полицията следи за прекратяване на нелегалния внос на пестициди.

Задържаните българи се намират в полицията в Серес и ще бъдат предадени на прокуратурата, съобщават гръцките власти.

 

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Тагове:

Гърция препарати за растителна защита арест
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