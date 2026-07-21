Трикове, които намаляват накъсването на косата

Накъсването на косата е често срещан проблем, който може да направи косата суха, чуплива и безжизнена. За разлика от косопада, при накъсването косъмът не пада от корена, а се къса по дължината си, което води до неравномерна дължина и намален обем в краищата. Ето 7 доказани трика, които ще ви помогнат да се справите с този проблем и да възстановите здравината на косата си:

Обърнете внимание на храненето си

Здравината на косата започва отвътре. Недостигът на важни хранителни вещества като желязо, цинк, протеини и витамини може да доведе до чупливост на косата. Включете в менюто си храни богати на протеини (яйца, риба, месо), както и такива с желязо и витамини от група В. Балансираното хранене е от ключово значение за здравината на косата.

Използвайте правилните продукти

Някои шампоани и химични третирания (като боядисване, изрусяване и къдрене) отслабват структурата на косъма. Силните сулфати в някои шампоани могат допълнително да изсушат косата. Избирайте шампоани без сулфати и с неутрално pH. След всяко измиване използвайте балсам, който възстановява влагата и улеснява разресването. Ограничете химичните третирания, като давате почивка на косата си между тях.

Бъдете нежни с мократа коса

Косата е най-уязвима, когато е мокра. Тогава тя се разтяга и къса най-лесно. Триенето с хавлиена кърпа и силното разресване са сред основните причини за накъсване. След измиване, не търкайте косата с кърпа. Вместо това, нежно я попийте с микрофибърна кърпа или памучна тениска. Използвайте гребен с широки зъби, за да разресвате мократа коса, като започвате от краищата и бавно се придвижвате нагоре.

Ограничете топлинното оформяне

Сешоарите, пресите и машите изсушават косата и я правят крехка, което води до накъсване. Ако използвате такива уреди, намалете честотата на употреба и винаги настройвайте на по-ниска температура. Преди всяко оформяне с топлина, задължително използвайте термозащитен спрей или серум. Дайте почивка на косата си от топлинни уреди поне веднъж седмично.

Избягвайте стегнатите прически

Постоянното опъване на косата в стегнати опашки, кокове или плитки създава напрежение върху космените фоликули и може да доведе до накъсване, особено в областта на слепоочията и короната. Това състояние е познато като тракционна алопеция. Вместо това, избирайте по-свободни прически и използвайте ластици за коса, покрити с мека материя, които не дърпат и не късат косъма. Сменяйте често мястото на опашката или плитката.

Останалите трикове може да прочетете в Az-jenata.bg.