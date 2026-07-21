Спайската Мел Си се омъжи

Мел Си се омъжи. 52-годишната певица от Spice Girls и любимият ѝ Крис Дингуол са сключили брак на тайна сватба в имение в Лейк Дистрикт в Северозападна Англия в събота - 18-и юли, съобщава "Mail on Sunday".

Според публикацията, колежките на певицата от момичешката банда - Гери Хорнър на 53 г., Мел Би на 51 г. и Ема Бънтън на 50 г., са присъствали на сватбата. Но Виктория Бекъм на 52 г. не е била там, тъй като със съпруга ѝ Дейвид Бекъм от известно време са в САЩ заради Световното първенство по футбол. Финалът беше вчера вечерта.

Все пак, казва се, че именно Вики е направила дизайна на бялата булчинска рокля на Мел Си.

"Това беше подарък от Виктория, те са наистина близки. Виктория би желала да е там, ако можеше. Беше голямо удоволствие за нея да направи роклята на Мел. Тя каза, че не може да е там, защото е в САЩ с Дейвид и, разбира се, плановете за Световното първенство отдавна са направени. Но тя ѝ пожелаваше всичко най-добро от далече - за специалния ден на Мел", обясни още източникът.

17-годишната дъщеря на Мел Си, Скарлет, имала специална роля на сватбата - била шаферка. Нейният баща е Томас Стар.

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