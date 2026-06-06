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Камила Кабело и гаджето ѝ скъсали

Бяха заедно година и половина

06.06.2026 | 18:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Камила Кабело се е разделила с гаджето си.

29-годишната певица и милиардерът Хенри Джуниър Чалхуб вече са необвързани, след като решили, че е време да прекратят своята 18-месечна връзка. Двамата се отдалечили един от друг.

"Камила и Хенри проведоха честен разговор и стигнаха до заключението, че трябва да прекратят нещата. Те се забавляваха много заедно, докато това продължи, но не им беше писано. Още е сравнително сурово, но и двамата навлизат в лятото като необвързани", коментира източник на "The Sun".

Още за двойката четете в teenproblem.net

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