Дъщерята на Меган Маркъл и принц Хари стана на 5 г.

Дъщерята на Меган Маркъл и принц Хари навърши 5 годинки.

Лилибет отпразнува своя рожден ден вчера - 4-и юни.

За повода гордата майка сподели непоказвани досега снимка на момиченцето в профила си в социалната мрежа Instagram.

44-годишната херцогиня на Съсекс постна сладък семеен кадър, на който се вижда как тя, Хари и Лили позират заедно в двор. Съпрузите се усмихват, принцът е взел на ръце дъщеря си, като тя е с бяла рокличка. Хари пък е по тъмносиня риза и дънки. Маркъл носи зелен панталон и зелена блуза.

После има отделна снимка на Лилибет- Даяна. Там момиченцето е в градинка, докосва цвете и позира по същата рокличка. Лили е с пусната рижава коса и феновете коментират, че прилича на татко си.

"Нашето мечтано момиче. Честит 5-и рожден ден, Лили!", написа Меган към публикацията си.

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