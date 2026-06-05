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Актьорът Джеймс Хенди е бил убит в Лос Анджелис

Той е бил намушкан с нож в дома си

05.06.2026 | 11:37 ч. Обновена: 05.06.2026 | 11:57 ч. 7
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

Американският актьор Джеймс Хенди е починал на 81-годишна възраст, след като е бил намушкан с нож в дома си в Лос Анджелис, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на местните правоохранителни органи.

Полицията е задържала 44-годишния Майкъл Гледхил, син на приятелката на актьора, който живеел в същия дом заедно с майка си. Срещу него е повдигнато обвинение за убийство.

По данни на полицията служители са били изпратени на адреса в сряда сутринта след сигнал на телефон 911. При пристигането си те открили Хенди в двора на къщата в безсъзнание с прободна рана в гърдите. Актьорът е бил откаран в болница, където по-късно е починал.

Заподозреният е бил арестуван на място, а гаранцията му е определена на 2 милиона долара. Към момента не е ясно дали той има адвокат.

Джеймс Хенди има дългогодишна кариера в киното и телевизията. Сред по-известните му роли са тази на унищожител на вредители във филма „Джуманджи“ от 1995 г. и на бармана Джими в „Топ Гън: Маверик“ от 2022 г., припомня Асошиейтед прес.

Разследването на случая продължава.
(БТА)

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Тагове:

Джеймс Хенди актьор Лос Анджелис
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