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Край на безсрочната издръжка след развод в Турция

Решението ще влезе в сила след девет месеца

05.06.2026 | 20:22 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Турският Конституционен съд отмени правна разпоредба, позволяваща да бъде изплащана издръжка за неопределен срок след развод, съобщават турски медии.

Решението беше взето с мнозинство от гласовете след разглеждане на молба от районен съд в Анталия, занимаващ се със семейно-правни въпроси. В молбата се искаше отмяна на разпоредбата, заложена в Турския граждански кодекс, по отношение на неопределения срок на изплащаната издръжка след развода.

Решението за анулиране на това законово положение би следвало да влезе в сила след девет месеца, отбелязва "Тюркийе тудей".

Съгласно досегашното турско законодателство бивш брачен партньор, който е заплашен от бедност в резултат на развода, има право на финансова подкрепа за неопределен срок от другата страна, при условие че тя не носи по-голяма вина за разделянето на съпружеската двойка. Размерът на издръжката се определя според финансовите възможности на лицето, което е длъжно да плаща.
(БТА)

 

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Турция развод издръжка
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