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Норвежката принцеса вече е в списъка на чакащи за белодробна трансплантация

Петдесет и две годишната Мете-Марит беше диагностицирана с белодробна фиброза през 2018 г.

05.06.2026 | 13:36 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мете-Марит, съпругата на престолонаследника на Норвегия принц Хокон, е поставена в списък за чакащи за белодробна трансплантация, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на норвежкия кралски дворец.

Петдесет и две годишната принцеса беше диагностицирана с белодробна фиброза през 2018 г. Това е хронично заболяване на белия дроб, което води до кислороден дефицит, което пък на свой ред може да доведе до сърдечни и респираторни усложнения.

"Като резултат от нейното животозастрашаващо хронично белодоробно заболяване и след щателни медицински прегледи нейно височество принцеса Мете-Марит е включена в списъка на чакащите за белодробна трансплантация“, се казва в изявление на кралския палат.

Университетската болница в Осло съобщи през декември, че наближава моментът, в който ще се наложи принцесата да бъде подложена на такава трансплантация.

По-рано тази седмица принц Хокон заяви, че здравето на Мете-Марит се е влошило още повече и че тя има трудности с дишането.

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре похвали тогава принцесата, че говори открито за състоянието си и заяви, че това може да помогне да хора със сходни проблеми.

Мете-Марит беше на 25 години и вече имаше син от предходна връзка, когато се запозна с престолонаследника Хокон на музикален фестивал през 1999 г., припомня агенцията.

Неотдавна името на Мете-Марит беше забъркано в скандала „Епстийн“ заради нейно минало познанство с американския сексуален престъпник. Мете-Марит поднесе извинения за това и заяви, че се е предоверила на преценката си относно американеца. Първородният син на принцесата пък е съден сега за посегателства над жени и присъдата срещу него скоро ще бъде произнесена.
(БТА)

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Тагове:

принцеса Мете-Марит Норвегия белодробна трансплантация
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