В кадър: Недоволството в Албания срещу проекта на зетя на Тръмп расте

Снимка: Reuters 1 / 12 / 12

Протестите в Албания срещу изграждането на луксозен комплекс от компанията на зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър стават все по-масови. Хиляди излязоха и снощи, като част от плакатите бяха насочени към американски медии, според които недоволството било "фейк".

Протестиращите обвиняват правителството в Тирана, че действа в ущърб на националните интереси и богатствата на страната. Те настояват за анулиране на проекта. Луксозният курорт трябва да бъде построен на необитаем остров близо Вльора.

В Албания е насрочен за днес пореден протест.

Протестиращите обвиняват правителството в Тирана, че действа в ущърб на националните интереси и богатствата на страната. Те настояват за анулиране на проекта. Луксозният курорт трябва да бъде построен на необитаем остров близо Вльора.

Преди дни албанският премиер Еди Рама заяви, че няма намерение да се откаже от проекта и определи протестите като "хибридна война" срещу Албания.

Предисторията и ескалацията

Искрата, която запали гражданското недоволство, бяха сблъсъци по време на протест срещу изграждането на курорт в Звърнец миналата събота (30 май), при които служители на частна охранителна компания упражниха насилие срещу протестиращ.

Кадри на случилото се и на заградени с бодлива тел земи край полуостровчето Звърнец, публикувани в социалните мрежи, доведоха до масово възмущение и изкараха хората на улицата ден след това. На ежедневните си протести в Тирана демонстрантите настояват за оставката на албанския премиер Еди Рама и за анулиране на проекта за Звърнец заради щетите, които според тях ще нанесе на защитените зони около Вльора.

Според албанските медии проектът е ръководен от инвестиционната компания на Джаред Къшнър – зетя на американския президент Доналд Тръмп – „Афинити Партнърс“ (Affinity Partners). Компанията на Къшнър планира да развие албанския полуостров, като построи няколко курорта в района с близо 10 000 вилни единици и хотелски стаи, както и да изгради и луксозен курорт с марката „Аман“ (Aman) на остров Саза̀н, който се намира срещу Звърнец.

През 2025 г. компания, свързана с Джаред Къшнър, получи статут на стратегически инвеститор за изграждането на луксозен курорт на острова. Според закона предоставянето на статут на стратегическа инвестиция позволява на компаниите да реализират инвестиционен проект, който е считан за част от стратегически сектор на икономиката като туризма.

Съпругата му и дъщеря на Доналд Тръмп – Иванка Тръмп – идва неколкократно на посещения в Албания последните години, при които се среща с албанския премиер и говори публично за плановете на съпруга си за разработване на зоните около Вльора. Нейно старо интервю в тази връзка, което беше споделяно масово след надигналото се в Албания недоволство през последните дни, наля още масло в огъня и предизвика редица негативни коментари в социалните мрежи и транспаранти на протестите с надписи „Иванка, ходи си вкъщи“.

Скандалът с курорта в Звърнец се разрасна дотолкова, че в албанските медии и в социалните мрежи се появиха различни твърдения – от това, че Джаред Къшнър и Иванка Тръмп са си „купили“ Сазан и че той вече е техен частен остров, през това, че Еди Рама е „продал (албански) земи на израелците“ (препратка към еврейския произход на Джаред Къшнър – бел. авт.), до това, че зад плановете за Звърнец и Сазан стои идея за настаняване на палестинци в Албания по примера на еврейските селища на Западния бряг.

Протестиращите настояват за пълна яснота около инвестиционните проекти край Вльора, а премиерът Рама заяви, че няма намерение да се откаже от проекта и определи случващото се като „хибридна война“ срещу Албания.