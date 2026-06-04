Три дни протести в Албания заради ризорт, свързан с Тръмп СНИМКИ/ВИДЕО

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Протестите в Албания продължиха и в сряда срещу мащабен проект за развитие на крайбрежието, свързан с Джаред Кушнер, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, като демонстранти излязоха по улиците на Тирана, за да изразят несъгласието си с проекта.

Правителството твърди, че развитието на адриатическото крайбрежие ще бъде трансформиращо за бившата комунистическа нация, тъй като тя се стреми да навлезе на пазара на луксозен туризъм и настоява за членство в Европейския съюз.

Но начинанието, обхващащо изоставен остров и близък участък от южното крайбрежието на Албания, предизвика съпротива от екологични активисти и критици на дългогодишния социалистически премиер Еди Рама, съобщават Euronews и АР.

Луксозният проект има два компонента: крайбрежно развитие в района на лагуната Нарта, която е резерват за диви животни, и по-малък курорт на близкия необитаем остров Сазан, военна база от комунистическата епоха.

Планираното развитие на хотели, апартаменти, вили и яхтено пристанище е свързано с дъщерята на Тръмп, Иванка Тръмп и съпругът ѝ.

Инвестиционна фирма, свързана с Кушнер, е получила специален статут на инвеститор от албанските власти.

Сурово управление, девствени плажове

Албания има 450 километра крайбрежие, което е останало до голяма степен недоразвито по време на десетилетия комунистическо управление.

Протестиращи групи се опасяват, че части от тази девствена брегова линия могат да бъдат грабнати от влиятелни инвеститори. Общественият гняв нарасна, след като видеозапис показа как активист е влачен от частен охранител, докато демонстрира на мястото.

Строителството е планирано в рамките на природен резерват и една от най-ценните зони на биоразнообразие в Албания, ключова спирка за прелетните птици по адриатическото крайбрежие.

Протестиращи носеха картонени фигурки на розови фламинго, един от защитените видове прелетни птици, на митинги в столицата Тирана.

От края на май багери и други тежки машини навлизат в района, отваряйки пътища за достъп, копаейки в пясъка, разчиствайки земя сред борове и монтирайки огради.

Albanians have taken to the streets of Tirana to protest a plan linked to President Trump’s son-in-law, Jared Kushner, to build a luxury resort in protected wetlands on the Albanian coast. Yet Albania’s PM tells me “there is no project,” dismissing the story as fake news. pic.twitter.com/4mMTWLJAHP — Isa Soares (@IsaCNN) June 3, 2026

Екологични групи от Албания и други части на Европа осъдиха работата, като една видна местна група твърди, че дълго защитени местообитания се "безвъзвратно унищожават“.

Печалба за милиарди

Албанската държавна агенция за борба с корупцията потвърди, че е започнала разследване, свързано с проекта, но не е разкрила подробности.

Правителството твърди, че земята, предназначена за проекта, е частна собственост. Появиха се обаче противоречиви твърдения, които поставят под въпрос приватизацията, често срещан вид правен спор.

Рама се ангажира с начинанието, заявявайки, че то ще бъде в съответствие с амбицията на Албания да се превърне в основна световна туристическа дестинация.

"Албания не бива да е страна, която се страхува от изключителен проект като този, където изключителни партньори са се обединили, за да инвестират 4 милиарда евро“, каза Рама и добави: "Няма шанс тази инвестиция да спре, докато аз съм тук".

Провалът на подобен проект в Сърбия обаче предлага поучителна история. През ноември сръбският парламент прие специален закон, който позволява изграждането на луксозен комплекс в столицата Белград да бъде финансирано от инвестиционна компания, свързана с Кушнер.

На следващия месец сръбският прокурор за организирана престъпност обвини четирима души, включително министър на правителството, в злоупотреба с власт и фалшифициране на документи, за да се подпомогне проправянето на пътя за проекта.

По-късно Кушнер се оттегли от планираната многомилионна инвестиция, която щеше да замени разрастващ се бомбардиран военен комплекс, определена зона на културното наследство, чиято правна защита беше отменена от бившите служители, които сега са подсъдими.