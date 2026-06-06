Светът на шпионите: Приятелството на Литвиненко с двойния агент Олег Гордиевски

В един летен ден през 2002 г. двама руски дезертьори шофирали по път дълбоко в провинцията Съри. Зад волана бил Олег Гордиевски, двойният агент на КГБ, смятан за най-големия разузнавателен актив на Запада по време на Студената война. На пътническите места седяли Александър Литвиненко, бивш офицер от ФСБ, получил политическо убежище година по-рано, съпругата му Марина и малкият им син Анатолий.

Когато спрели синьото Рено, Литвиненко се обърнал към сина си и го попитал дали иска да види как "чичо Олег" е направил дръзкото си бягство от Съветския съюз 17 години по-рано. Той казал на момчето да се качи в багажника, както направил Гордиевски, когато пресичал финландската граница с помощта на двама агенти на МИ6. След това щракнал снимка на усмихнатото шестгодишно дете в багажника до Гордиевски.

Тази снимка, която г-жа Литвиненко пази в дома си и до днес, служи като спомен за приятелството между двама мъже, чиито имена ще бъдат запечатани в историята на шпионажа. Четири години по-късно Литвиненко е отровен с полоний-210 в Лондон и умира три седмици по-късно. Разследване през 2016 г. установи, че президентът Путин вероятно е одобрил убийството му.

"Мисля, че за съпруга ми Гордиевски беше пример за подражание", разкрива Литвиненко, говорейки за първи път за връзката между двамата шпиони. "Той видя в него човек, който е спасил света. Но за нас Олег не беше само част от историята. За нас той беше просто много добър човек, приятел на нашето семейство."

Гордиевски умира през март 2025 г. на 86-годишна възраст в дома си в Годалминг, където е живял в укритие 30 години. След убийството на Литвиненко съпругата му остава близка приятелка с Гордиевски и е била с него три дни преди смъртта му. По това време мобилността и речта му са били ограничени, но тя си спомня как очите му все още са "блестяли", както винаги.

През годините си във Великобритания той до голяма степен е стоял далеч от общественото внимание и смъртта му вдигна малко шум. Въпреки това стойността на службата му към британската държава е била доказана на помен, проведен няколко месеца по-късно, когато над 200 души, включително много бивши и настоящи висши фигури в разузнавателната общност, отишли да отдадат почитта си.

В началото на 80-те години на миналия век, когато отношенията между Изтока и Запада ставаха все по-напрегнати, той успя да смекчи войнствеността на двете страни, като убеди Москва, че не предстои атака. През това време той предаде тревогите на гражданите на СССР на британците и американците. По-късно Гордиевски предостави брифинги на Михаил Горбачов за Маргарет Тачър и обратно, проправяйки пътя за приятелска среща през 1984 г.

Семейство Литвиненко имаха своя собствена причина да бъдат благодарни на бившия агент на КГБ

Г-жа Литвиненко казва пред The Times, че вярва, че той е изиграл важна роля в това да им помогне да получат политическо убежище във Великобритания, въпреки факта, че на този етап никога не са се срещали.

Семейството бяга от Русия през есента на 2000 г., след като Литвиненко, подполковник от ФСБ, публично обвини началниците си в корупция и поръчване на незаконни убийства. Те отидоха в Лондон и веднага се представиха на властите, за да поискат официално политическо убежище. Въпреки това, по никакъв начин не беше гарантирано, че ще бъдат приветствани, тъй като вече бяха отхвърлени от САЩ. По това време Западът се опитваше да приветства новоизбрания Путин в либералната общност.

Няколко месеца по-рано руският лидер посети Великобритания, първото му пътуване до западна държава, и се срещна с кралица Елизабет II и сър Тони Блеър.

"Доколкото разбрах от съпруга си, Олег е изразил много силно мнение в наша полза пред британските власти, когато подадохме заявлението си. И мнението му беше високо уважавано", споделя г-жа Литвиненко, бивша бална танцьорка, която се запознала със съпруга си на рожден ден в Москва през 1993 г.

Месец след като получили убежището им е било предоставено през май 2001 г., триото се срещнало за първи път. Те бързо станали близки приятели. Гордиевски отсядал при Литвиненко винаги, когато идвал в Лондон, за да гледа класически концерти - неговата голяма страст.

Той също така помагал със съвети на двойката как да се ориентират в живота във Великобритания. Г-жа Литвиненко смята, че решението на съпруга ѝ да работи с британските и испанските тайни служби е било частично повлияно от разговорите, които е водил с Гордиевски.

Самият Гордиевски е бил в "постоянна комуникация" с разузнавателните служби, които тя нарича "офисът", въпреки че не знае обхвата на работата му с тях, след като е избягал във Великобритания. Той до голяма степен избягвал да обсъжда текущи събития, въпреки че продължавал да следи отблизо случващото се в Русия и бил дълбоко засегнат от нахлуването в Украйна през 2022 г.

"Не очаквах, че ще бъде толкова емоционален", признава тя. "Той беше толкова разочарован. За него това беше много лично, сякаш не е успял да предотврати войната, която се е опитал да предотврати."

Миналия месец псевдонимът, който дезертьорът е използвал през трите си десетилетия във Великобритания - Антон Келсен - беше разкрит, когато името беше публикувано редом с това на Гордиевски в реда на службата в катедралата "Свети Павел". Името изглежда отразява политическите му убеждения: Ханс Келзен е философ, който развива остра критика на марксизма. Антон е името на баща му.

Въпреки факта, че след дезертьорството му, за Гордиевски е била издадена смъртна присъда, която никога не е била отменена, той е живял години наред с малко ограничения, а местните жители на село Хамбълдън в Съри си го спомнят като учтив и приятелски настроен мъж, който е бил редовен посетител на кръчмата "Веселите хазари".

Това обаче се променя след опита за убийство на Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри през 2018 г. Оттогава нататък Гордиевски бил поставен под денонощна охрана и имал по-малко възможност да пътува свободно. В по-късните години той разполага и с медицински сестри, които му помагат, а ако се нуждаел от лекар, получавал най-добрите грижи, като всичко това било платено от британската държава.

"Всичко, от което се нуждае, е било осигурено за него", казва г-жа Литвиненко. "За нас не беше същото, тъй като Александър не работеше за британските разузнавателни служби като двоен агент и не направи нещо изключително за тях, както направи Олег. Но беше много хубаво да видим колко благодарни му останаха през всичките тези години, чак до самия край."