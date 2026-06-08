Най-изненадващата история на икономическия успех в света е... Северна Корея

Икономиката на Северна Корея процъфтява, подпомогната от продажбите на оръжие и разполагането на войски в Русия, както и от доставки и финансиране от Китай. Северна Корея е най-неочакваният пример за растеж в света. Икономиката ѝ процъфтява по начини, невиждани от години, подпомогнати от продажбите на оръжие и разполагането на войски в Русия, доставките и финансирането от Китай, както и от способността да се пренебрегват международните санкции, за да се внасят повече енергия, компоненти и материали. Китайският лидер Си Дзинпин посети Северна Корея тази седмица за първото си пътуване в чужбина за годината, пише WSJ.

Режимът на Ким затвори рязко границите си по време на пандемията от Covid-19. Оттогава той е отворен отново само за избрани външни лица, включително руски и западни пътешественици и дипломати. Тези посетители описват Северна Корея, неузнаваема от миналото, особено столицата ѝ Пхенян, където живеят Ким и елитът на страната.

Ресторантите там сервират пица, приготвена на тухлена пещ, и пилешки крилца. Посетителите могат да плащат чрез мобилна система с QR кодове. Китайски електрически превозни средства се носят по улиците. Пхенян има нови магазини за домашни любимци, кафене за интернет игри и автокъщи, продаващи BMW.

Ким инициира национален строителен бум. Миналата година Северна Корея построи 10 000 нови жилища в Пхенян - повече отколкото в Лос Анджелис или Чикаго.

По време на конгреса на Работническата партия, който се провежда два пъти на десетилетие, през февруари, 42-годишният диктатор се застъпи за икономически обрат, заявявайки в реч, че той е постигнат въпреки „варварската блокада“ на икономическите санкции, водени от САЩ. Пред сградата бяха изложени седем реда ракетни установки, току-що слезли от фабричния цех.

През 2017 г., в отговор на ядрения напредък на Северна Корея, САЩ и ООН затегнаха икономическите санкции срещу нацията с мащабни резолюции за ограничаване на търговията и финансовите транзакции. Администрацията на Тръмп многократно е заявявала желанието си за пълна денуклеаризация на Северна Корея.

По време на първия си мандат президентът Тръмп се срещна с Ким три пъти – превръщайки се в първия действащ американски лидер, който прави това – но двамата не успяха да постигнат сделка, която да ограничи ядрената програма на Пхенян. Откакто отново встъпи в длъжност, Тръмп рекламира отношенията си с Ким и предложи да се срещнат отново.

Ким, от своя страна, призова севернокорейците да се съсредоточат върху изграждането на самостоятелна икономика. Режимът не публикува официални икономически данни, строго контролира информацията и дирижира това, което посетителите могат да видят.

Извън столицата Северна Корея остава бедна,

като близо половината от 26-те ѝ милиона жители са недохранени, според доклад на ООН. Годишният ѝ брутен вътрешен продукт е по-малко от 1% от общия за САЩ. Страната е един от най-лошите нарушители на правата на човека в света, където разпространението на южнокорейска драма може да бъде наказуемо със смърт.

Доклади на южнокорейски мозъчни тръстове, със заглавия като „Санкциите не се показват на сателитни изображения“, сочат доказателства, че твърденията за икономически напредък на Северна Корея не са просто пропаганда. Активността на плавателните съдове в севернокорейските петролни съоръжения се е увеличила рязко, тъй като те се разширяват. Много паркинги са по-претъпкани. Северна Корея сега свети приблизително три пъти по-ярко през нощта, отколкото преди пет години, според друг доклад.

Бийрд, австралийският туроператор, не е посещавал страната отпреди пандемията. По време на неотдавнашното си пътуване той поискал да вечеря в най-добрия ресторант на Пхенян. Той и още четирима души били отведени до небесен мост, свързващ два високи жилищни комплекса. Ресторантът, разположен на повече от 30 метра над улиците на Пхенян, имал стъкла.

Северна Корея не обърна икономиката си сама. Режимът на Ким укрепи енергийните си доставки и достъпа до строителни материали, като изпрати боеприпаси и повече от 15 000 войници на руските фронтови линии във войната в Украйна. Около една трета от тези войници бяха убити или ранени. Продажбите на оръжие са донесли на Пхенян милиарди долари, според оценки на Института за стратегия за национална сигурност, или INSS, базиран в Сеул мозъчен тръст, свързан с южнокорейската шпионска агенция.

Както Пекин, така и Москва, които имат право на вето в ООН, повториха призивите си за облекчаване на санкциите срещу Пхенян. Ким разширява мрежата си от потенциални приятели, като присъства на китайски военен парад за първи път миналата есен, заедно с повече от две дузини други чуждестранни лидери.

Ядрената програма на Ким досега се е доказала като възпиращ фактор срещу военни атаки или опити за насилствено сваляне от власт, което му позволява да насочи фокуса си към икономиката. Икономическият напредък помрачава надеждата за ядрена сделка със САЩ, тъй като Вашингтон често е размахвал облекчаване на санкциите или икономически стимули, за да накара Пхенян да замрази, спре или се откаже от ядрената си програма.

Икономиката на Северна Корея се е разширила с 3,7% през 2024 г., което е най-бързият ѝ темп за осем години, според най-новите данни на централната банка на Южна Корея, която използва данни от шпионски агенции, за да изготви своята оценка. Южнокорейските мозъчни тръстове оценяват, че растежът е продължил.

Само преди пет години Северна Корея и, както изглежда, самият Ким, изглеждаха на ръба на кризата. Страхът от Covid предизвика затваряне на граници, което доведе до спад в търговията с Китай, основният благодетел на Северна Корея. Недостигът на енергия доведе до спиране на производството на въглищни мини. Основни хранителни продукти като растително масло и захар станаха оскъдни по рафтовете на магазините, заяви тогавашният посланик на Москва в Пхенян пред руските държавни медии през 2021 г.

Новите военни кораби и дронове на Северна Корея наподобяват руски проекти, казват експерти по оръжия. Москва вече е изпратила противовъздушна отбрана в Пхенян, според южнокорейски официални лица.

Руските военни познания позволиха на Ким да пренасочи повече ресурси към области, в които се препитава. Икономиката на Северна Корея преди Covid все повече се фокусираше върху черните пазари, продаващи стоки, контрабандно внесени от Китай, или местни стоки под масата – и с това възходът на търговската класа „донджу“, която направи богатството си извън държавния контрол.

Ким наложи по-централизиран контрол през годините на възстановяване, като поиска произведени от държавата стоки да се появят на рафтовете и разшири пазарния надзор.